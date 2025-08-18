En Venezuela, el acceso a la gasolina subsidiada se organiza a través de un cronograma semanal basado en el último dígito de la placa del vehículo. Esta política, adoptada con el objetivo de regular el suministro y mitigar la escasez de combustible, establece los días específicos en los que los conductores pueden surtir a precio preferencial en las estaciones autorizadas. A continuación, te contamos todos los detalles sobre el cronograma del 18 al 24 de agosto.

De acuerdo con el cronograma vigente, el lunes 18 de agosto podrán abastecerse de gasolina los vehículos y motocicletas cuyas placas finalicen en los números 7 y 8. El martes 19 será el turno de las terminaciones 9 y 0, mientras que el miércoles 20 corresponderá a los usuarios con placas que culminen en 1 y 2.

El jueves 21 de agosto podrán cargar combustible los conductores cuyos vehículos tengan placas que finalicen en 3 y 4. Por su parte, el viernes 22 será el día asignado para los automóviles con terminaciones en 5 y 6, quienes podrán acceder al suministro subsidiado según el calendario establecido.

El ciclo se reinicia durante el fin de semana, con los vehículos cuyas placas terminan en 7 y 8 autorizados a abastecerse el sábado 23 de agosto. Mientras tanto, el domingo 24 será el turno para los conductores con placas finalizadas en 9 y 0.

Qué requisitos debo cumplir para acceder a la gasolina subsidiada

Para poder surtir combustible a precio subsidiado, el vehículo o moto debe estar registrado en el Sistema Patria a nombre del conductor, con datos actualizados. El cupo mensual es de 120 litros para carros y 60 litros para motocicletas, y el pago se realiza desde el Monedero Patria. Además, el abastecimiento solo se permite en el día asignado según el terminal de placa, según el cronograma oficial publicado por el Gobierno.

¿Qué más debes saber sobre la gasolina subsidiada?

El subsidio cubre el 95% del precio, por lo que llenar el cupo mensual de 120 litros cuesta alrededor de 150 bolívares, equivalentes a 3 dólares según la tasa oficial. El pago se debita automáticamente del saldo disponible en el Monedero Patria al activar el servicio de gasolina Premium en la plataforma. Este saldo puede provenir de bonos otorgados por el Gobierno o de transferencias desde cuentas bancarias nacionales.

Cómo recargar mi Monedero Patria

En caso de no disponer de saldo suficiente, es posible transferir fondos desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en Venezuela. Para ello, es necesario registrar la cuenta habilitada del Banco Central de Venezuela destinada a recargas y efectuar la transferencia conforme a las instrucciones establecidas. En la mayoría de las operaciones, el dinero se acredita de forma inmediata.