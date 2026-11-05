Por Redacción EC

En Venezuela, el suministro de gasolina subsidiada se realiza de acuerdo con un calendario establecido a partir del último dígito de la placa de cada vehículo. Este sistema determina las fechas en las que los conductores beneficiarios pueden acudir a las estaciones de servicio habilitadas para abastecerse de combustible. La distribución se administra mediante el Sistema Patria, una plataforma digital impulsada por el Gobierno venezolano. Ante ello, se recomienda a los usuarios consultar constantemente el cronograma para identificar los días asignados a sus vehículos. Así podrán planificar el abastecimiento de sus tanques y evitar acudir a los grifos en jornadas que no les correspondan según la numeración de sus matrículas.

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