En Venezuela, el suministro de gasolina subsidiada se realiza de acuerdo con un calendario establecido a partir del último dígito de la placa de cada vehículo. Este sistema determina las fechas en las que los conductores beneficiarios pueden acudir a las estaciones de servicio habilitadas para abastecerse de combustible. La distribución se administra mediante el Sistema Patria, una plataforma digital impulsada por el Gobierno venezolano. Ante ello, se recomienda a los usuarios consultar constantemente el cronograma para identificar los días asignados a sus vehículos. Así podrán planificar el abastecimiento de sus tanques y evitar acudir a los grifos en jornadas que no les correspondan según la numeración de sus matrículas.

¿Te corresponde gasolina subsidiada esta semana? Consulta el calendario del 2 al 8 de noviembre en Venezuela

Jueves 5 de noviembre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 6 de noviembre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 7 de noviembre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 8 de noviembre: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.