En la actualidad, una gran parte de la población de Venezuela continúa recibiendo apoyo financiero por parte del Estado. Entre los beneficiarios se encuentra un grupo particular relacionado con un recurso estratégico: los combustibles fósiles. En este marco, el subsidio gubernamental al consumo de gasolina permanece activo y es administrado mediante la plataforma Patria, beneficiando a usuarios en todo el país.

No obstante, para ser elegible a este beneficio, es necesario cumplir ciertos requisitos dentro del plazo indicado. A continuación, te detallamos quiénes son los beneficiarios correspondientes a este viernes 19 y sábado 20 de septiembre.

Lunes 15 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Martes 16 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 17 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 18 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0 Viernes 19 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Sábado 20 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Domingo 21 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Aquí te contamos cuál es el calendario de la gasolina subsidiada en Venezuela. (Foto: difusión)

¿Cuáles son los requisitos para recibir gasolina subsidiada en Venezuela?

Actualmente, el acceso al subsidio de combustible en Venezuela se encuentra regulado por el esquema implementado por PDVSA desde el año 2020, el cual estableció nuevos parámetros en cuanto al precio y la cantidad mensual de litros asignados a cada beneficiario.

Este programa, dirigido a propietarios y conductores de vehículos particulares y motocicletas, está vinculado al Sistema Patria y requiere que los usuarios mantengan un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. Su propósito es garantizar el acceso a gasolina a precios subsidiados en estaciones de servicio autorizadas en todo el país.

El subsidio se otorga mensualmente de la siguiente manera:

120 litros para vehículos particulares

60 litros para motocicletas

El pago debe realizarse exclusivamente a través del sistema BiopagoPDV, y el precio actual del combustible subsidiado se mantiene en 5.000 bolívares por litro.

Cómo recargar mi Monedero Patria

En caso de no disponer de saldo suficiente, es posible transferir fondos desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en Venezuela. Para ello, es necesario registrar la cuenta habilitada del Banco Central de Venezuela destinada a recargas y efectuar la transferencia conforme a las instrucciones establecidas. En la mayoría de las operaciones, el dinero se acredita de forma inmediata.