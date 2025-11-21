En breve, las autoridades de Venezuela preparan la asignación de la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Bono Contra la Guerra Económica destinados a la población de edad avanzada. Estas ayudas corresponden a las compensaciones previstas al año 2025. A continuación, te presentamos la información esencial acerca de este apoyo económico que numerosas personas esperan con gran interés.

Gobierno activa depósito de pensión IVSS y Bono Contra la Guerra Económica para adultos mayores: mira AQUÍ fechas y montos

La entidad encargada de la protección social anunció que el abono correspondiente será efectuado el día viernes 21 de noviembre de 2025. Mediante sus plataformas digitales, la institución comunicó que las personas incluidas en el programa recibirán un total equivalente al salario básico, fijado en 130 unidades de la divisa local. Asimismo, se sugirió realizar la consulta del ingreso mediante operaciones electrónicas, con el fin de impedir concentraciones de usuarios en las oficinas financieras durante esa fecha.

Al mismo tiempo, el sistema Patria podría habilitar ese mismo día una asignación especial denominada “Bono Contra la Guerra Económica”, destinada únicamente a quienes perciben una pensión a través del seguro social. Aunque aún no se ha comunicado el monto exacto, se prevé que la entrega siga el patrón de periodos anteriores, equivalente a unos 50 dólares según la tasa del ente emisor nacional. Este aporte opera como un complemento financiero adicional para las personas de edad avanzada.

¿No te llegan los bonos? Tal vez estás cometiendo alguno de estos errores: soluciónalos AQUÍ

Para asegurar un uso eficiente y seguro del Sistema Patria, es fundamental que los usuarios tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantén un solo número telefónico registrado en tu cuenta Patria, ya que es el canal principal de notificación y verificación.

Actualiza tu información personal con regularidad, incluyendo tu dirección de correo electrónico y condición laboral.

No transfieras tu cupo de gasolina subsidiada a otras personas, ya que es un beneficio personal e intransferible.

Responde oportunamente las encuestas relacionadas con servicios públicos, alimentación y distribución de productos CLAP, ya que influyen en los beneficios que podrías recibir.

Utiliza la plataforma para pagar servicios esenciales, como agua, telecomunicaciones y electricidad, de forma rápida y directa.

Cambia tu contraseña de acceso cada 180 días para reforzar la seguridad de tu cuenta y evitar el acceso no autorizado.

Escanea tu Carnet de la Patria con frecuencia, lo cual puede incrementar tus posibilidades de recibir asignaciones de bonos.

Números de asistencia en Plataforma Patria

3532: Este número brinda información general y permite solventar inquietudes sobre el funcionamiento de la plataforma.

67373: Puedes realizar consultas sobre la entrega de los bonos y otros servicios que ofrece Patria.

3777: Sirve para corroborar la asignación mensual del cupo de gasolina y saber la cantidad de litros restantes.