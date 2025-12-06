El Gobierno de Venezuela inició un nuevo ciclo de pagos a través de la Plataforma Patria y miles de usuarios ya comenzaron a recibir notificaciones al respecto. En plena primera semana de diciembre, un nuevo depósito vuelve a colocar en agenda quiénes pueden acceder y cuáles son los pasos para activarlo sin intermediarios.

El subsidio forma parte del conjunto de ayudas que el Ejecutivo otorga de manera directa y gradual, pero no todos saben cómo funciona ni cuál es la fecha límite para aceptarlo. Descubre de qué bono se trata.

¿QUÉ BONO SE ESTÁ ENTREGANDO?

El depósito corresponde al Bono Complementario Familiar, una ayuda económica que el sistema Patria asigna de manera aleatoria a ciertos hogares. Este pago funciona como un complemento del Bono Único Familiar, por lo que su valor depende directamente del monto base de ese programa. Para diciembre de 2025, los beneficiarios pueden recibir uno de tres importes posibles: 1.235, 2.470 o 3.705 bolívares, según informa la plataforma Bloomberg en Línea.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE COBRAR EL BONO?

La entrega comenzó el 2 de diciembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre de 2025, siguiendo el esquema de depósitos graduales utilizado por el sistema. Durante ese periodo, los beneficiarios deben ingresar a su cuenta en Patria para confirmar la recepción y activar el desembolso.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR ESTE BENEFICIO?

El depósito está dirigido a padres o madres jefes de hogar, familias registradas en el Sistema Patria y personas que anteriormente formaban parte de otros programas sociales. La asignación no responde al número de cédula ni requiere escaneos, activaciones especiales o envíos de mensajes.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Es importante registrarse en el Sistema Patria para optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano.

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.

