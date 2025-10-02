Con la llegada de octubre de 2025, miles de ciudadanos en Venezuela esperan con atención el anuncio de los nuevos beneficios económicos que se activarán a través del Sistema Patria. En esta nota te compartimos toda la información actualizada sobre los subsidios que podrían comenzar a entregarse en los próximos días, y cómo cobrarlos de la manera correcta sin cometer ningún error.

¿QUÉ BONOS SE ACTIVARÁN A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA EN OCTUBRE 2025?

Con la intención de ofrecer respaldo económico a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza extrema, el Gobierno de Nicolás Maduro continúa implementando programas de ayuda social para garantizar su bienestar. En este contexto, las autoridades han exhortado a la ciudadanía a estar atenta a los canales oficiales de comunicación, donde se anuncian las fechas y montos de los bonos asignados. A continuación, te detallamos los beneficios que serán activados en octubre, según la información difundida por la plataforma Meridiano.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial.

Ingreso Contra la Guerra Económica: orientados a funcionarios públicos, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como a los beneficiarios del programa Amor Mayor.

Bono Único Familiar: dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

Bono Complementario: dirigido a los beneficiarios del Bono Único Familiar.

Chamba Juvenil: destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional.

Bono Somos Venezuela: exclusivo para los brigadistas que residen en el territorio nacional.

Cultores Populares: dirigido a los representantes de la riqueza cultural y de las manifestaciones artísticas de Venezuela.

Bono Cuadrantes de Paz: destinado a los integrantes de los organismos de seguridad ciudadana, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuerpos de bomberos y Protección Civil (PC).

Buen Pastor: para la comunidad cristiana que hace vida en el país.

100% Amor Mayor: para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS.

Bono Robert Serra: orientado a jóvenes que trabajan en empresas estatales o que han impulsado diversos emprendimientos.

Los 2 bonos activos hoy que ya se pagan en Venezuela vía Sistema Patria: ambos subsidios suman más de 200 dólares y se pueden cobrar en veMonedero. (Foto: composición GEC)

ASÍ PUEDES RECIBIR LOS BONOS

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.

CÓMO EVITAR CAER EN ESTAFAS AL MOMENTO DE COBRAR TU BONO

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.