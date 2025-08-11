Durante años en Venezuela, el gremio de educadores vienen realizando diversas paralizaciones y protestas, reclamando mejoras salariales que les permitan enfrentar la hiperinflación que atraviesa el país. De hecho, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta básica familiar mostró un ligero aumento en los últimos meses, lo que solo permite cubrir ciertos productos esenciales. A pesar de los fuertes e inalcanzables reclamos del sector educación, el régimen que preside Nicolás Maduro continúa con la entrega de diversos bonos a la población. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ RECLAMO HICIERON LOS TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCACIÓN EN VENEZUELA?

En un contexto de crisis económica y social, la población es la más afectada, enfrentando cada día el desafío de salir adelante. Sin embargo, esto puede verse empañado por un salario mínimo que se mantiene desde el 2022 en 130,06 bolívares, es decir, a 1 dólar mensual conforme el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). A pesar de los diversos bonos que otorga el gobierno de Nicolás Maduro a la población, estos son insuficientes para cubrir ciertas necesidades básicas.

Según Cendas-FVM, la canasta básica familiar mostró un ligero aumento en los últimos meses, lo que solo permite cubrir ciertos productos esenciales.

Por su parte, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) exigió al régimen chavista a aumentar el sueldo al sector educación, quienes ganan entre 1 y 4 dólares mensuales. Asimismo, la ONG Provea recordó que la Constitución establece la obligación del Estado de garantizar un ingreso adecuado para una vida digna, acorde al costo de la canasta básica, la cual en abril superó los 500 dólares.

