Desde el 15 de octubre de 2025, el Sistema Patria inició la entrega del Bono de Fin de Año, con un monto de 3.980 bolívares, equivalentes a 20 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Esta asignación está dirigida a trabajadores activos y jubilados del sector público, como parte del paquete de medidas económicas previstas para el cierre del año.

No obstante, hasta la fecha, los pensionados del IVSS y los beneficiarios del programa Amor Mayor siguen a la espera de una confirmación oficial sobre su inclusión en este beneficio.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un anuncio oficial que confirme la entrega del Bono de Fin de Año a los pensionados. Sin embargo, tomando en cuenta que en años anteriores el Gobierno ha incluido a los adultos mayores en este tipo de asignaciones especiales, es probable que el beneficio sea otorgado en las próximas semanas. Su entrega podría coincidir con el pago del primer mes de aguinaldos y la pensión correspondiente a octubre.

¿Cuál sería el monto a pagar?

Según estimaciones no oficiales, el monto que podría asignarse a los pensionados por concepto del Bono de Fin de Año estaría entre 10 y 15 dólares, calculado al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Este aporte tendría como propósito reforzar los ingresos de los adultos mayores, quienes dependen en gran medida de su pensión mensual para atender gastos esenciales como alimentación, medicamentos y servicios básicos.

Cuáles son las fechas tentativas de pago del aguinaldo

Aunque aún no hay confirmación oficial, todo indica que el calendario habitual de pago de aguinaldos para el sector público se mantendría sin mayores modificaciones en 2025. Según estimaciones extraoficiales, el cronograma previsto sería el siguiente:

Primer mes de aguinaldos: entre el 10 y el 15 de octubre (ya cancelado).

Segundo mes: entre el 3 y el 7 de noviembre.

Tercer mes: entre el 25 y el 28 de noviembre.

Este esquema busca garantizar que tanto los trabajadores como los pensionados cuenten con parte de sus ingresos especiales antes de la temporada navideña, facilitando así la planificación de sus gastos.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

VIDEO RECOMENDADO

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Esta es la razón por la que hasta hoy NO puedes cobrar el Bono de Corresponsabilidad y Formación de octubre 2025

Desde este lunes 13 de octubre de 2025, el Gobierno venezolano comenzó a distribuir el bono “Corresponsabilidad y Formación” correspondiente al mes en curso, por medio de la Plataforma Patria.

Según un anuncio publicado en el Canal Patria Digital, el monto asignado asciende a Bs. 21.480, lo que equivale a aproximadamente 110,01 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este bono está destinado específicamente a quienes laboran en empresas estatales estratégicas que integran la nómina especial del Estado, según detallaron los canales oficiales.

Además, se aclaró que el monto puede variar dependiendo del ente público en el que cada trabajador presta servicios y cumple funciones.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.