Con motivo del Día del Trabajo 2025, Nicolás Maduro dio a conocer que crearía subsidio dirigido a la familia trabajadora venezolana, y hasta aumentaría los montos de pago de otras prestaciones económicas. Sin embargo, transcurrido el tiempo, diversos son los reclamos que vienen reportándose entorno al depósito del denominado Bono Único Familiar como beneficio monetario cuya cierta cantidad de ciudadanos favorecidos, hoy precisa todo lo contrario, y no recibirlo desde la primera entrega anunciada.
ESTO SE REPORTA EN VENEZUELA ACERCA DEL PAGO DEL BONO ÚNICO FAMILIAR A NUEVOS BENEFICIARIOS
Junio ha representado el mes de inicio de pagos del hoy denominado Bono Único Familiar que fuera creado por Nicolás Maduro agrupando los conceptos de varios programas sociales, y durante rango de fechas puntuales de agosto 2025, continuó haciéndose efectivo aunque con varios reclamos encima.
Al respecto, te contamos según lo reporta el Diario Vea de Venezuela, que ante la nula recepción de dicho subsidio por parte de tanto jubilados como pensionados del país, la petición de este importante sector poblacional es que el Sistema Patria revise y termine verificando su distribución como tal, y asimismo el listado de beneficiarios.
De acuerdo a lo compartido, y más allá de los comentarios realizados mediante redes sociales, el Club de Periodistas Adultos Mayores es aquella agrupación que viene alzando la voz para poner en evidencia que quienes lo integran no vienen recibiendo el depósito del Bono Único Familiar tras periodos previos de cobro efectivo antes de la unificación de varios programas sociales establecida por Nicolás Maduro.
Recordemos que a inicios de junio, el Gobierno Bolivariano dio por iniciado el cronograma de pagos referente al otorgamiento de este subsidio que actualmente figura indexado, y ya cumplió un tercer proceso hacia mediados de agosto 2025.
¿CUÁNTO SE PAGA POR EL BONO ÚNICO FAMILIAR EN VENEZUELA Y EN QUÉ FECHAS DURANTE AGOSTO 2025?
Tras tomar posesión de mando el pasado 10 de enero, el controversial mandatario ha continuado promoviendo cada uno de los programas a través de los cuales busca ayudar a los hogares más necesitados del país, y dar por iniciada una nueva fase de protección social que arrancó oficialmente el martes 3 de junio.
La grata noticia recibida por cada beneficiario de los más importantes subsidios que asigna el Gobierno Bolivariano, consiste en el anuncio referente a otorgamiento del denominado Bono Único Familiar que busca aliviar carga económica de 6 millones de familias venezolanas mediante una tercera entrega ascendente a los 1,890 Bs. confirmados.
De acuerdo a la información compartida a través de redes sociales oficiales como la del Carnet de la Patria, esta nueva prestación económica brindada hoy del 4 al 11 de agosto, y concedida mensualmente, termina agrupando así a los siguientes programas de protección social:
- Hogares de la Patria
- Parto Humanizado
- Lactancia Materna
- José Gregorio Hernández
- 100% Escolaridad
De esta forma, dicho otorgamiento pasa a convertirse en una prestación económica indexada que reúne también a otros apoyos de similares características, y desde el VeMonedero puedes pasar a cobrar durante los primeros días de cada periodo mensual.
«¡Venezuela está victoriosa! Con el milagro de la familia venezolana unida, construimos una patria agradecida y en paz», es el mensaje que debes recibir en dispositivo móvil proveniente del 3532 como número telefónico, si te toca acceder a este Bono Único Familiar mediante el cual Nicolás Maduro busca refundar y hacer más eficaz el sistema de Bonos de la Patria.
LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA EL RETIRO DE MONTO CORRESPONDIENTE AL BONO ÚNICO FAMILIAR VÍA PLATAFORMA PATRIA
- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.
- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.
- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».
- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.
- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.