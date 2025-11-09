Con motivo del Día del Trabajo 2025, Nicolás Maduro dio a conocer que crearía subsidio dirigido a los hogares trabajadores venezolanos, y hasta aumentaría los montos de pago de otras prestaciones económicas. Al respecto, y entorno a ello, hoy continúa llamando la atención el otorgamiento de dinero correspondiente a ese Bono Único Familiar que desde el Gobierno Bolivariano, busca beneficiar a población particular hasta esta fecha del mes de noviembre.
¿HASTA CUÁNDO DE NOVIEMBRE 2025 SE PAGA EL BONO ÚNICO FAMILIAR EN VENEZUELA?
Junio ha representado el mes de inicio de pagos del hoy denominado Bono Único Familiar que fuera creado por Nicolás Maduro agrupando los conceptos de varios programas sociales, y durante rango de fechas puntuales de noviembre 2025, continúa beneficiando a las familias trabajadoras venezolanas.
La grata noticia recibida por cada ciudadano favorecido con los más importantes subsidios que asigna el Gobierno Bolivariano, consiste en el anuncio referente a otorgamiento de dicha prestación económica indexada que busca aliviar carga económica de 6 millones de hogares mediante una sexta entrega ascendente a los 3.300 Bs. confirmados.
De acuerdo a la información compartida a través de redes sociales oficiales como la del Carnet de la Patria, esta nueva prestación económica brindada hoy del 3 al 10 de noviembre, y concedida mensualmente, termina agrupando así a los siguientes programas de protección social:
- Hogares de la Patria
- Parto Humanizado
- Lactancia Materna
- José Gregorio Hernández
- 100% Escolaridad
De esta forma, dicho otorgamiento pasa a convertirse en una prestación económica indexada que reúne también a otros apoyos de similares características, y desde el VeMonedero puedes pasar a cobrar durante los primeros días de cada periodo mensual.
«Tierra de futuro, un pueblo educado, culto, consciente, patriota, valiente y empoderado. El Siglo XXI el de los pueblos. ¡Vivamos esta era juntos!», es el mensaje que debes recibir en dispositivo móvil proveniente del 3532 como número telefónico, si te toca acceder a este Bono Único Familiar mediante el cual Nicolás Maduro busca refundar y hacer más eficaz el sistema de subsidios otorgados desde hace más de una década.
ESTOS PASOS DEBES SEGUIR PARA RETIRAR BOLÍVARES DEL BONO ÚNICO FAMILIAR MEDIANTE PLATAFORMA PATRIA
- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.
- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.
- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».
- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.
- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.