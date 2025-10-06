Tras el inicio de octubre 2025, el régimen de Nicolás Maduro inició con la distribución de distintos beneficios sociales en medio de la prolongada crisis económica y humanitaria que atraviesa Venezuela en los últimos años. En esta ocasión, cerca de seis millones de familias venezolanas recibieron una buena noticia: la activación del Bono Único Familiar, a través del Sistema Patria. En ese contexto, las autoridades locales instaron a los beneficiarios a mantenerse informados de las plataformas oficiales, a fin de evitar caer en estafas o fraudes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO ES LA FECHA LÍMITE PARA COBRAR EL BONO ÚNICO FAMILIAR?

De acuerdo con la plataforma Bonos Social, millones de familias empezaron a recibir el Bono Único Familiar, que estará activo desde el viernes 3 al miércoles 8 de octubre de 2025. El estipendio agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, Economía Familiar, 100% Escolaridad, entre otros. En cuanto a la asignación del beneficio es de 2 700 bolívares, equivalente a 14,74 dólares, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, este subsidio reemplazará de manera progresiva a diversos programas previos, centralizando los recursos en una sola entrega económica, adecuada a las necesidades específicas de cada familia. Por otro lado, en caso tengan inconvenientes para cobrar el bono mediante el Sistema Patria, deben saber que estos beneficios sociales se entregan directamente a los beneficiarios, quienes recibirán confirmaciones a través de mensajes SMS al número 3532 o mediante la aplicación veMonedero.

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA PARA RECIBIR LOS BONOS?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.