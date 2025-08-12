En el contexto sudamericano, Venezuela figura entre los países que brindan cierto respaldo económico a su población más vulnerable frente al impacto de la inflación, a través de la entrega de distintas ayudas monetarias. En esa línea, el denominado “Ingreso Contra la Guerra Económica”, impulsado por el Gobierno Bolivariano, representa un importante respiro para millones de beneficiarios. Aquí te contaremos si se producirá un aumento o no en este subsidio.

En qué fecha se pagará el Bono Contra la Guerra Económica

Bono de Guerra para trabajadores públicos: viernes 15 de agosto

viernes 15 de agosto Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto

lunes 18 de agosto Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto.

Para agosto de 2025, los tres grupos beneficiarios del Bono Contra la Guerra Económica recibirán un nuevo monto ajustado, en línea con el sistema de indexación vigente en Venezuela. Esta actualización fue anunciada con antelación por el presidente Nicolás Maduro y ya se encuentra en plena ejecución. Los montos establecidos son los siguientes:

Trabajadores del sector público : 120 dólares indexados

: 120 dólares indexados Jubilados : 112 dólares indexados

: 112 dólares indexados Pensionados: 50 dólares indexados

Cómo cobrar un bono del Sistema Patria

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.