Tras el inicio de noviembre 2025, una parte de la población recibió una buena noticia por parte del régimen de Nicolás Maduro: la activación del Bono de Corresponsabilidad y Formación. Este estipendio, que se entrega a través del Sistema Patria, tendrá un monto que varía según el cargo o funciones, con un incrementó del 33,07 % en bolívares en comparación al beneficio que se recibió en anteriores meses. Es así que, este subsidio se ha convertido en un alivio para muchas personas, debido a los serios problemas económicos y sociales que atraviesa Venezuela. Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que los beneficios sociales son insuficientes para los venezolanos, debido al aumento de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) en los últimos tiempos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DEL BONO DE CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN?

A través de la plataforma de X de Bonos Protectores Social Al Pueblo, se conoció que a partir del jueves 30 de octubre se activó el Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente a dicho mes. Este beneficio, que se entrega a través del Sistema Patria, es destinado exclusivamente a los empleados de las empresas del Estado consideradas estratégicas e incluidas en la nómina especial, quienes recibirán 28.584 bolívares, equivalentes a 127,62 dólares, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

🚨 #AHORA: Inicia la entrega del #BonoCorresponsabilidadYFormación (octubre 2025) a través del #SistemaPatria enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro para los funcionarios públicos de nóminas especiales.



✅ Monto en Bs. 28.584,00@BonosSocial #30Oct pic.twitter.com/jIawAoYgxx — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) October 30, 2025

En esta oportunidad, el bono tuvo un ligero incremento de 33,07 % en bolívares a diferencia de otros meses, por lo que miles se verán beneficiados con este medida. Cabe recordar que el pago que se realiza a este grupo de la población varía según el cargo, las funciones desempeñadas y la entidad en la que labora el personal beneficiario, así como también estar registrados en la plataforma Patria. “Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación (octubre 2025) a través del Sistema Patria enviado por nuestro Pdte. Nicolas Maduro para los funcionarios públicos de nóminas especiales”, indicaron.

¿POR QUÉ NO LLEGAN LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

Para empezar, los bonos se entregan directamente a los beneficiarios, quienes recibirán confirmaciones a través de mensajes SMS al número 3532 o mediante la aplicación veMonedero. Sin embargo, en caso exista retrasos en la entrega, las causas podrían ser por la falta de actualización de los datos personales, por lo que se recomienda realizar lo siguiente:

Asegúrate de que el número celular esté vinculado solo a un usuario en la plataforma.

Registra el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en tu banco.

Evita transferencias hacia terceros que no pertenezcan al núcleo familiar.

Actualiza regularmente los datos personales en el Sistema Patria.

