Este jueves, el gobierno presidido por Nicolás Maduro comenzó a distribuir, a través del Sistema Patria, el bono “Ingreso Contra la Guerra Económica” correspondiente al mes de agosto. Esta asignación está dirigida a los pensionados tanto del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como del programa 100% Amor Mayor. A continuación, te contaremos cuál es el monto.

El canal de Telegram Patria Digital dio a conocer que el monto asignado a los pensionados este mes será de 6.700 bolívares, cifra que, al calcularse con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela —establecida en 139,40 bolívares por dólar—, equivale a unos 48,06 dólares. Este aporte económico se entrega como parte del programa “Ingreso Contra la Guerra Económica”, en un contexto de inflación persistente y ajuste progresivo de beneficios sociales.

En este contexto, los beneficiarios serán informados sobre la acreditación de los pagos a través de mensajes enviados desde los números 3532 o 67373. Asimismo, podrán verificar la recepción de los estipendios utilizando la aplicación veMonedero.

El Bono Contra la Guerra Económica es uno de los más esperados por miles de venezolanos.| Foto: EFE

Así debes cobrar el bono

Para realizar el retiro de fondos a través de la Plataforma Patria, inicia sesión con tus credenciales. Luego, dirígete a la sección “Monedero” y selecciona la opción “Retiro de fondos”. Elige el monedero de origen, especifica el monto a transferir y la cuenta bancaria de destino. Haz clic en “Continuar” y luego en “Aceptar” para confirmar la operación. Una vez completado el proceso, el dinero será transferido de forma inmediata a tu cuenta bancaria registrada.

¿Cuál es el otro bono que se entrega en las próximas horas?

Se trata del subsidio denominado “Corresponsabilidad y Formación”, asignado a empleados de empresas estratégicas del Estado. En agosto de 2025 el monto fue fijado en 15.000 bolívares, equivalente a 112,35 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) al 13 de agosto. Este pago representó un aumento del 2,4 % frente al depósito de julio, cuando el beneficio fue de 14.640 bolívares (109,65 dólares), según recoge la plataforma.

El subsidio está dirigido únicamente a empleados de instituciones públicas registradas en el Sistema Patria. Para recibirlo, los beneficiarios deben pertenecer a la nómina de empresas estatales estratégicas, estar inscritos en la plataforma y cumplir con las asignaciones de sus cargos, que son supervisados de forma regular.

Sistema Patria para quincena de agosto? Esta sería la razón de la demora

En medio de la distribución de diversos bonos que otorga el gobierno de Nicolás Maduro a la población venezolana, una parte de ellos han reportado, a través de las redes sociales, fallas en la Plataforma Patria. Incluso, según los usuarios, estas deficiencias se presentaron desde el pasado 14 de agosto cuando se activó el Bono Guerra o Ingreso de Guerra Económica, asegurando que no han podido acceder a la plataforma ni por su página web ni por el aplicativo. Así, para solucionar estos posibles problemas, se recomienda:

Actualizar los datos personales: Accede a tu perfil en el Sistema Patria y verifica que toda la información esté correcta y vigente.

Asegurar la coincidencia de información: El número de teléfono y la cuenta bancaria registrados en el Sistema Patria deben coincidir con los datos proporcionados al banco.

Evitar el uso de VPN: Desactiva cualquier servicio de VPN al ingresar a la plataforma para prevenir bloqueos o restricciones de acceso.

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.