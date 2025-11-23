Durante noviembre 2025, el Sistema Patria reactiva una serie de beneficios sociales, una medida del Gobierno de Nicolás Maduro orientada a respaldar a los sectores más afectados por la crisis económica, política y social del país. De hecho, los bonos presentan incrementos en sus montos con el fin de contrarrestar el impacto de la inflación que perjudica el bolsillo de los ciudadanos todos los días. A pesar de que diversos sectores han mostrado su disconformidad con las asignaciones, por considerarlas insuficientes para cubrir la canasta básica familiar, los venezolanos afrontan estos problemas con dedicación y esfuerzo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS BONOS ACTIVOS EN EL SISTEMA PATRIA?

Con la finalidad de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. De esta manera, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. Por ello, te presentamos los bonos que se encuentran activos a partir de este 23 de noviembre, según medios locales:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: Se activó el 14 de noviembre, junto con el Cestaticket. Este grupo recibió 28 080 bolívares —equivalentes a 120 dólares indexados—, además de 4.680 bolívares por la bonificación de fin de año.

Bono de Guerra para jubilados: Se activó el lunes 17 de noviembre a lo que no reciben Cestaticket. Ellos recibieron 26 208 bolívares o 112 dólares indexados, más 3 276 bolívares de bonificación de fin de año.

Bono de Guerra para pensionados: Se activó este viernes 21 de noviembre para los pensionados del IVSS. Este grupo recibió 11 700 bolívares o 50 dólares indexados.

¿POR QUÉ NO LLEGAN LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

En caso de tener inconvenientes para cobrar mediante el Sistema Patria, deben saber que los bonos se entregan directamente a los beneficiarios, quienes recibirán confirmaciones a través de mensajes SMS al número 3532 o mediante la aplicación veMonedero. Sin embargo, si existe retrasos en la entrega, las causas podrían ser a la falta de actualización de los datos personales, por lo que se recomienda lo siguiente:

Asegúrate de que el número celular esté vinculado solo a un usuario en la plataforma.

Registra el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en tu banco.

Evita transferencias hacia terceros que no pertenezcan al núcleo familiar.

Actualiza regularmente los datos personales en el Sistema Patria.

