¡Hay pagos para adultos mayores en las próximas horas en Venezuela! Estos son los montos oficiales para diciembre 2025

En los próximos días, el Gobierno Nacional alista la entrega de dos pagos dirigidos a las personas mayores en Venezuela. Estos beneficios económicos están asociados a los meses de noviembre y diciembre de 2025. A continuación, te contaremos todos los detalles sobre este subsidio muy esperado por miles de personas.

Según los registros de pagos anteriores, estas bonificaciones se acreditarán tanto en diversas instituciones bancarias como en el monedero del Sistema Patria.

Ingreso contra la Guerra Económica: Este beneficio está destinado a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor, quienes recibirían aproximadamente 50 dólares indexados, equivalentes a unos 11.700 bolívares.

Pago de pensión IVSS: Los adultos mayores del país perciben una pensión de 130,00 bolívares, monto igual al salario mínimo vigente en Venezuela. Se espera que el IVSS anuncie próximamente la fecha oficial de pago, la cual incluirá también la entrega del aguinaldo correspondiente a la tercera edad.

Para asegurar un uso eficiente y seguro del Sistema Patria, es fundamental que los usuarios tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantén un solo número telefónico registrado en tu cuenta Patria, ya que es el canal principal de notificación y verificación.

Actualiza tu información personal con regularidad, incluyendo tu dirección de correo electrónico y condición laboral.

No transfieras tu cupo de gasolina subsidiada a otras personas, ya que es un beneficio personal e intransferible.

Responde oportunamente las encuestas relacionadas con servicios públicos, alimentación y distribución de productos CLAP, ya que influyen en los beneficios que podrías recibir.

Utiliza la plataforma para pagar servicios esenciales, como agua, telecomunicaciones y electricidad, de forma rápida y directa.

Cambia tu contraseña de acceso cada 180 días para reforzar la seguridad de tu cuenta y evitar el acceso no autorizado.

Escanea tu Carnet de la Patria con frecuencia, lo cual puede incrementar tus posibilidades de recibir asignaciones de bonos.

Números de asistencia en Plataforma Patria

3532: Este número brinda información general y permite solventar inquietudes sobre el funcionamiento de la plataforma.

67373: Puedes realizar consultas sobre la entrega de los bonos y otros servicios que ofrece Patria.

3777: Sirve para corroborar la asignación mensual del cupo de gasolina y saber la cantidad de litros restantes.