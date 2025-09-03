Como es bien sabido, WhatsApp es una de las aplicaciones más exitosas y populares del mundo, pues mediante ella se puede chatear, interactuar y llamar gratis a cualquier persona. De hecho, en la actualidad son más de 2 700 millones de usuarios activos, quienes tienen descargada la plataforma en sus dispositivos móviles. No obstante, como parte de sus políticas de seguridad, Meta anunció que diversos celulares dejarán de tener esta aplicación debido a que sus sistemas operativos antiguos no son compatibles con las nuevas actualizaciones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MODELOS DE CELULARES DEJARÁN DE TENER WHATSAPP?

Con la llegada de septiembre 2025, Meta anunció que diversos modelos de celulares obsoletos dejarán de tener WhatsApp. De esta manera, los usuarios serán debidamente notificados con anticipación mediante un comunicado con el objetivo de que no se vean perjudicados. Por su parte, los que no logren actualizar su sistema operativo del celular quedarán bloqueados de la app, según la plataforma Meridiano. Esto ha ocasionado que miles de internautas se vean sorprendidos por estos cambios, generándose un debate en las redes sociales.

Y es que, esta medida se debe a que Meta implementa constantes actualizaciones y suma nuevas funciones para reforzar la seguridad de sus plataformas. Aunque, los más perjudicados con esta disposición son las personas de menos recursos o para aquellos que no tienen planeado cambiar de equipo móvil. Ante ello, estos usuarios buscan la manera de seguir comunicándose con sus seres queridos a través de otras aplicaciones como Sinal, Viver o Telegram. Por consiguiente, te presentamos la lista de celulares que no tendrán más WhatsApp:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2 LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini Motorola: Moto G (primera generación), Droid Razr HD

Moto G (primera generación), Droid Razr HD Huawei: Ascend D2

Ascend D2 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

One X, One X+, Desire 500, Desire 601 Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone SE (1ª generación), iPhone 6 (con iOS anterior al 12).

Meta anunció que diversos modelos de celulares obsoletos dejarán de tener WhatsApp en septiembre de 2025.

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE VERIFICAR EL SISTEMA OPERATIVO DE UN CELULAR?