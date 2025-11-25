El INTT ofrece a los ciudadanos la posibilidad de inscribir sus vehículos mediante su plataforma digital, lo que elimina la necesidad de hacer filas y hace que el trámite sea mucho más rápido. Este sistema en línea de Venezuela está diseñado para que los usuarios realicen la mayor parte del proceso desde casa, brindando mayor comodidad y optimizando la gestión de documentos relacionados con sus automóviles.

¡Hazlo YA! Así puedes registrar tu vehículo en el INTT en minutos: guía online paso a paso

Para comenzar el proceso de registro, es necesario acceder al portal oficial del INTT: www.intt.gob.ve. Una vez dentro, se debe elegir la opción “Registro” y luego “Vehículo”. Desde allí, el sistema despliega los formularios correspondientes y guía al usuario paso a paso, facilitando que el trámite se complete de manera sencilla y segura dentro de la plataforma digital.

La plataforma solicita elegir la sede del INTT más cercana al domicilio del solicitante y especificar el tipo de vehículo a registrar. Esta información permite organizar mejor las citas y los trámites, asegurando una atención presencial adecuada y una correcta gestión de la documentación según la ubicación del usuario.

Luego, se debe ingresar la información del vehículo tal como aparece en el certificado de origen, lo que incluye la marca, el modelo, el número de chasis, el número de motor y el año de fabricación.

¿Cuáles el último paso de este proceso?

Cuando la información ya ha sido registrada, el sistema del INTT habilita la opción para cancelar el costo del trámite de forma directa en la plataforma. Después de efectuar el pago, el solicitante debe presentarse en la oficina elegida con los documentos requeridos —incluido el comprobante de la transacción— para realizar la revisión física del vehículo y recibir el registro final.

