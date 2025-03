A pocas fechas de que concluya las difíciles Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, una de las selecciones que no la viene pasando bien hasta el momento es Venezuela, debido a que hace varios meses no conocen la victoria. De esta manera, los hinchas de la vinotinto han cuestionado el trabajo del técnico Fernando Batista, e incluso solicitaron la renuncia por no obtener buenos resultados durante las últimas jornadas del proceso clasificatorio. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUE LOS HINCHAS VENEZOLANOS PIDEN LA SALIDA DE FERNANDO BATISTA?

En el partido por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la selección de Venezuela recibirá a Perú en el Estadio Monumental de Monagas en Maturín. Aunque la vinotinto no conoce la victoria desde hace varias fechas, el DT Fernando Batista ha mostrado su confianza en sacar un resultado este martes 25 frente a la selección peruana, ya que considera que es un partido importante, sobre todo, para sus aspiraciones de conseguir el repechaje.

Sin embargo, aunque Bocha no pierde la esperanza, varios aficionados venezolanos no comparten el mismo optimismo y, por lo tanto, están exigiendo su destitución, ya que lleva más de un año sin ganar en las clasificatorias y ven el sueño mundialista cada vez más distante. “No te queremos escuchar nos dejaste fuera del mundial”, “argentinos, llévenlo de nuevo para la sub-20. Gracias”, “el peor técnico argentino de las Eliminatorias”, “fuera del equipo que renuncie”, “necesitamos un nuevo técnico real y con experiencia verdadera mundialista”, “no solamente es culpa del bocha también de los propios jugadores”, escribieron los internautas.

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA QUE UTILIZÓ FERNANDO BATISTA PARA EL PARTIDO CON LA SELECCIÓN PERUANA?

Luego de que la selección de Venezuela perdiera 2-1 ante Ecuador, el DT Fernando Batista aprovechó los medios de comunicación presente en la zona mixta del estadio para referirse sobre el partido importante que afrontarán este martes contra la selección peruana en el Estadio Maturín. El entrenador argentino reveló que una de sus estrategias fue no utilizar a algunos jugadores que tenían amonestación y, además, porque contaban con un día menos de descanso en comparación con otros equipos.

“Más allá de que todos los partidos son importantes y como se están dando las cosas, el partido del martes para nosotros es muy importante. Todo lo que planificamos y sabiendo que jugábamos un día posterior, era un día menos de descanso con 9 jugadores amonestados, lógicamente eso fue un poco la estrategia que pensamos, en guardar algunos jugadores para llegar, sin dejar de lado este partido, porque la realidad es que todos los que citamos es porque creemos que están en condiciones de jugar”, dijo Batista.

Asimismo, el técnico de la vinotinto comentó que tienen toda la “logística” preparada con el objetivo de evitar inconvenientes en el partido frente a la Blanquirroja. Además, señaló que deben corregir errores y, en la reunión interna con los futbolistas venezolanos, reveló que no deben ser ellos quienes reciban el primer gol, considerando que el partido del martes será como una final debido a los puntos que necesitan ambas escuadras.

“Hoy en algunos casos no salieron como quisimos y los que entraron lo hicieron bien. Cada fecha que hay son 180 minutos y hay que estar preparado y tener bien la logística para ambos partidos. No tenemos que esperar que el rival haga un gol como ha pasado en muchos partidos y después reaccionamos. Lo venimos hablando y de cada partido uno siempre rescata algo para seguir mejorando. Creo que tenemos equipo para, como terminó el partido, ser de esa manera. Estamos a tiempo y podemos corregir, pero pensando en el partido del martes que será muy importante para nosotros”, explicó el popular ‘Bocha’.

¿A QUÉ HORA INICIA VENEZUELA VS. PERÚ?

Aquellos hinchas que no desean perderse el partido entre Perú y Venezuela, deben saber que se jugará este martes 25 de marzo a las 7:00 p. m. (hora peruana) y 8:00 p. m. (hora de Venezuela). El duelo se podrá ver a través de la señal de América Televisión, ATV y Movistar Deportes en Perú, mientras que en Venezuela la cobertura estará a cargo de Televen y Venevisión.