Venezuela se prepara para un acontecimiento sin precedentes en su historia religiosa: la proclamación de sus dos primeros santos, el Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. La ceremonia de canonización será encabezada por el Papa León XIV el próximo domingo 19 de octubre, desde la Plaza San Pedro en Roma. El acto litúrgico está previsto para las 4:00 a.m., hora de Venezuela.

Histórico para Venezuela: ¿cómo, cuándo y dónde ver la canonización de sus primeros santos?

En Instagram:

Bajo el título “Velada de la Santidad”, la parroquia La Candelaria, situada en la ciudad de Caracas, se sumará a esta celebración con una transmisión en vivo a través de su perfil oficial en Instagram: @iglesia.candelaria.caracas.

Asimismo, el Cardenal Baltazar Porras Cardozo, arzobispo emérito de Caracas, se unirá a la jornada con una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram: @CardenalBaltazarPorras.

Por su parte, el Museo José Gregorio Hernández también ofrecerá una alternativa para acompañar este momento especial desde cualquier parte del mundo, a través de su cuenta oficial: @MuseoJoseGregorioHernandez.

En la web del Vaticano

La transmisión oficial de la ceremonia podrá seguirse en vivo a través del portal web del Vaticano: www.vaticannews.va, este domingo 19 de octubre.

Por televisión

Para quienes deseen seguir la ceremonia por televisión, los canales Globovisión y Televen ofrecerán una cobertura especial del evento.

Presencial

Los residentes de Caracas y los visitantes podrán participar en la víspera de la canonización, que se realizará en la Plaza Bolívar de Chacao a partir de la medianoche. La jornada contará con diversas actividades, entre ellas cánticos y el rezo del Rosario. Además, la velada será animada por un concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica Juvenil junto al Coro del Colegio María Auxiliadora.

Quién fue el Dr. José Gregorio Hernández

El Dr. José Gregorio Hernández fue un médico venezolano reconocido no solo por su destacada labor en la ciencia y la medicina, sino también por su profunda vocación humanitaria y espiritual. Su vida se caracterizó por el compromiso con el bienestar de los más necesitados, combinando la medicina con una fe sincera que lo llevó a ganarse un lugar especial en el corazón de muchos venezolanos. Su legado trasciende lo profesional, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y devoción popular.

Quién fue la Madre Carmen Rendiles

Madre Carmen Rendiles fue una religiosa venezolana dedicada al servicio espiritual y social, conocida por su entrega y compromiso con los más vulnerables. Fundadora de una congregación religiosa, su vida estuvo marcada por la fe profunda y el trabajo constante para mejorar las condiciones de vida de quienes la rodeaban. Su legado perdura en las obras y enseñanzas que inspiraron a muchas personas a seguir un camino de solidaridad y devoción.