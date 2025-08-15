Como parte de sus políticas de asistencia, el gobierno que preside Nicolás Maduro, a través del Sistema Patria, anunció la llegada de una importante ayuda: el Bono Guerra o también denominado Ingreso de Guerra Económica. El estipendio, que está dirigido exclusivamente para los trabajadores del sector público, jubilados y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), contaría con un ajuste en el monto, lo que implicaría una gran ayuda para este sector de la población, quienes afrontarán la crisis económica y social que atraviesa Venezuela en los últimos años. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DEL BONO GUERRA EN VENEZUELA?

Según la plataforma de Bonos Protectores Social Al Pueblo, el régimen de Nicolás Maduro empezó a partir de este 14 de agosto con la distribución del esperado Bono Contra la Guerra Económica, a través del Sistema Patria, para los trabajadores activos de la administración pública y jubilados públicos que cuenten con CestaTicket. En esta oportunidad, el estipendio tuvo un ligero incremento de 16,52 %, es decir, que se les asignó un monto de 16.080 bolívares o US$ 119,57, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Asimismo, las autoridades locales instaron a la población a mantenerse informados de los canales oficiales para evitar posibles fraudes o estafas. A continuación, algunas recomendaciones:

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.

🚨 #AHORA: Inicia la entrega del #IngresoContraLaGuerraEconómica (agosto 2025) a través del #SistemaPatria enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro para los trabajadores activos y jubilados públicos que perciben Cesta Ticket.



✅ Monto en Bs. 16.080,00@BonosSocial #13Ago pic.twitter.com/USZlltAPrg — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) August 14, 2025

Pasos para cobrar los bonos en el Sistema Patria