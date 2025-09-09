En un contexto de fuerte crisis económica y social que atraviesa Venezuela durante los últimos tiempos, sus ciudadanos han optado por migrar a diferentes partes del mundo, siendo Estados Unidos su destino ideal. De hecho, según Migration Policy Institute, aproximadamente más de 770,000 inmigrantes venezolanos radican en el país norteamericano desde el 2023, a causa de la inestabilidad económica, política y el Covid-19. Aunque, tras el ingreso de Donald Trump a la presidencia, el estatus migratorio de muchos extranjeros se han visto en peligro. Sin embargo, recientemente un grupo de migrantes han recibido una buena noticia luego de que continúe vigente el TPS. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE EL TPS PARA VENEZOLANOS EN ESTADOS UNIDOS?

El juez Edward Chen del Tribunal de Distrito de San Francisco, en California, estableció que se anule las órdenes emitidas por la Secretaría de Seguridad Nacional que buscaba eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio que fue otorgado por la administración de Joe Biden. De esta manera, tanto beneficiarios venezolanos como haitianos, mantendrán su protección migratoria hasta octubre del 2026. Esta buena noticia ha llenado de esperanza a este grupo de personas, quienes podrán seguir luchando por alcanzar sus objetivos.

En cuanto al TPS, se trata de un beneficio temporal otorgado a ciudadanos de países determinados, cuya continuidad depende de la evaluación del Gobierno frente a la coyuntura internacional. La medida ampara a personas expuestas a riesgos en sus lugares de origen, ya sea por desastres naturales o conflictos armados, y les permite acceder a residencia legal y empleo formal en Estados Unidos. Así, este 2025, los países que pueden acceder a este privilegio, según Meridiano, son: Afganistán, Camerún, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Ucrania, Yemen, Sudán, Siria, Somalia, El Líbano, Etiopía, Sudán del Sur y Birmania.

¿QUÉ REQUISITO EXIGE USCIS PARA LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE?

En Estados Unidos, con el propósito de obtener la ciudadanía, cada año entre 600 mil y un millón de inmigrantes logra acceder a la ansiada ‘Green Card’. Aunque, ante la nueva disposición de USCIS, ahora los requisitos van más allá de la ausencia de antecedentes penales graves, como delitos violentos o fraude. De esta manera, los interesados tendrán que demostrar un “buen carácter moral”, es decir, los oficiales locales determinarán, basado en la vida diaria, si su presencia ha representado un aporte positivo para la sociedad estadounidense.

Por consiguiente, esta medida no solo significa que la elegibilidad para obtener la ciudadanía estadounidense no solo estará determinada por el cumplimiento de la ley, sino también por la demostración de una conducta cívica y social responsable y adecuada. De hecho, esta nueva reglamentación tiene como objetivo asegurar que otros solicitantes demuestren un buen comportamiento no solo en su vivienda, sino también para la sociedad, según Meridiano. Por otro lado, las autoridades de inmigración evaluarán criterios adicionales antes de definir la aprobación o rechazo de las solicitudes, como: