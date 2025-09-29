A poco de iniciar octubre 2025, el Sistema Patria reactivará la entrega mensual de beneficios sociales, una medida del Gobierno de Nicolás Maduro orientada a respaldar a los sectores más afectados por la crisis económica y social del país. Los subsidios presentarían incrementos en sus montos con el objetivo de contrarrestar el impacto de la inflación que perjudica el bolsillo de los ciudadanos diariamente. Sin embargo, para acceder a estos estipendios, es importante estar debidamente registrados en la plataforma digital para recibir las múltiples compensaciones económicas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA PARA RECIBIR LOS BONOS EN OCTUBRE 2025?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.

¿QUÉ BONOS SE PODRÍAN ACTIVAR EN OCTUBRE A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA?

Con la finalidad de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el Gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. Por ello, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. A continuación, te presentamos los bonos que se activarán durante los primeros días de octubre, según la plataforma Meridiano: