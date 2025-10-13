Hoy varios países sudamericanos vienen combatiendo la inflación mediante iniciativas donde la entrega de bonos se convierte en una prioridad. Al respecto, resulta importante destacar y mencionar a Venezuela como el país cuyo Gobierno Bolivariano, actualmente hace efectivo el otorgamiento del ahora denominado Ingreso Contra La Guerra Económica, y cuyos requisitos permiten beneficiar a miles de ciudadanos debidamente inscritos en Sistema Patria, y terminar haciéndoles cobrar en octubre 2025, por ejemplo, hasta 3 montos actualizados, según el grupo favorecido que conforman.

FECHAS DE PAGO DEL INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA EN VENEZUELA, REQUISITOS Y MUCHO MÁS PARA COBRAR MEDIANTE PLATAFORMA PATRIA

Hoy son millones los jóvenes y adultos mayores que viven sobre la nación presidida por Nicolás Maduro, y gran porcentaje de ellos hacia el décimo mes del año, gozan del privilegio de poder acceder al cobro regular de subvenciones como la mencionada líneas arriba que es depositada a 3 grupos especiales en particular.

Con respecto a dicha información, resulta importante destacar que el siguiente otorgamiento del denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica”, es decir, el asociado al mes de octubre 2025, estaría llevándose a cabo al igual que durante periodo puntual del mes de setiembre, y dividido en dicha cantidad de partes tomando en cuenta la población beneficiaria resaltada a continuación.

A falta de oficialización brindada por parte del Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria, te contamos que de no existir cambios de último momento, las fechas y montos de bono entregado serían los siguientes:

Trabajadores de la administración pública, monto superior a los 13.800 bolívares (120 dólares indexados)

- Fecha, Lunes 13 de octubre

Jubilados del sector público, monto superior a los 12.880 bolívares (112 dólares indexados)

- Fecha, Viernes 17 de octubre

Pensionados del IVSS y 100% Amor Mayor, monto superior a los 5.750 bolívares (50 dólares indexados)

- Fecha, Martes 21 de octubre

A propósito del pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica” en octubre 2025 sobre territorio venezolano, resulta importante destacar la relevancia que tiene el veMonedero como el aplicativo creado para el retiro de prestaciones económicas acumuladas, y los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte de Sistema Patria a cada dispositivo móvil de la persona favorecida, con la finalidad de notificarla y así confirmarle los detalles entorno a depósito realizado hacia cuentas activas.

Pago del "Ingreso Contra La Guerra Económica" debería producirse también durante fechas puntuales del mes de octubre, y mediante un Sistema Patria que lo otorga a 3 grupos de beneficiarios puntuales.

Si necesitas instalar dicha herramienta digital, y luego terminar configurándolo, toma nota de los siguiente pasos que te permitirán acceder al cobro de bonos de las cuales eres beneficiario bajo la gestión de Nicolás Maduro, y mediante Sistema Patria:

INSTALACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Dirígete a la tienda de aplicaciones de dispositivo si cuentas con Google Play para Android o App Store para iOS.

- Busca el “VeMonedero” y asegúrate de escoger el aplicativo que figure desarrollado por JMT ST C.A.

- Por último presiona la opción “Instalar” mediante la cual terminará completándose la descarga efectiva.

CONFIGURACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

- Tras la instalación exitosa, procede a abrir el aplicativo móvil.

- Acto seguido, selecciona la opción para la conexión con el Monedero Patria.

- Accede a tu código QR o “Usuario Patria” a fin de vincularlo con propia cuenta.

- Introduce tu número de cédula de identidad y contraseña creada para el Sistema Patria.

- Por último, termina validando el código de verificación que recibirás, y crea un PIN de acceso para mayor seguridad.

Cabe resaltar, y recordar que así como dicho aplicativo móvil conectado al Monedero Patria, los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte del propio sistema a cada dispositivo de la persona favorecida, también resultan importantes con la finalidad de notificarla, y de ese modo confirmarle los detalles entorno a depósito de la cantidad de bolívares correspondientes realizado hacia cuentas activas.

LOS 5 PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA COBRAR CON ÉXITO EL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” VÍA PLATAFORMA PATRIA

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.