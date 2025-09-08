En septiembre de 2025, el Gobierno de Venezuela continúa otorgando el Bono Contra la Guerra Económica a través del Sistema Patria, una medida de alivio económico que representa un apoyo importante para muchas familias en medio de la prolongada crisis. Aunque el pago se realiza en bolívares, el monto está indexado al dólar estadounidense, utilizando como referencia la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación y la volatilidad cambiaria.

Lo que se sabe hasta hoy sobre el aumento del Bono contra Guerra Económica en septiembre del 2025: en agosto se pagó hasta 119 dólares por este subsidio

De acuerdo con información proveniente de fuentes especializadas, los montos correspondientes al Bono contra la Guerra Económica para el mes de septiembre han sido actualizados conforme al sistema de indexación vigente.

Los nuevos valores establecidos son los siguientes:

Empleados del sector público : recibirán un monto ajustado equivalente a 120 dólares según el mecanismo indexado.

: recibirán un monto ajustado equivalente a según el mecanismo indexado. Personas jubiladas : percibirán una asignación de 112 dólares , también sujeta a indexación.

: percibirán una asignación de , también sujeta a indexación. Pensionados del IVSS y beneficiarios del programa Amor Mayor: se les otorgará un pago correspondiente a 50 dólares bajo el mismo criterio de ajuste.

De acuerdo a los meses anteriores, este bono, para empleados público y jubilados, podría ser recibido entre el 13 y 15 de septiembre. Para los pensionados de la IVSS, por su parte, podrían acceder a este subsidio desde el siguiente 21 de septiembre.

El Bono Contra la Guerra Económica es muy esperado por miles de venezolanos.| Foto: EFE

¿Por qué NO puedes cobrar el Bono Contra la Guerra Económica? montos por escalas, tablas del Sistema Patria y más

Uno de los inconvenientes más frecuentes al momento de recibir los bonos del Sistema Patria está relacionado con la falta de actualización de los datos en la plataforma. Esta omisión puede generar retrasos o incluso impedir el acceso a los subsidios. Para evitar este tipo de problemas y asegurarte de que los beneficios del Gobierno te lleguen sin contratiempos, te compartimos algunas recomendaciones clave que debes tener en cuenta:

Utiliza un número de celular único: Asegúrate de que tu número telefónico esté afiliado únicamente a tu usuario en la plataforma. Si el mismo número está vinculado a varias cuentas, podrías quedar excluido del sistema de asignación.

Verifica la coincidencia entre Patria y tu banco: Registra el mismo número de teléfono en el Sistema Patria y en la entidad bancaria asociada. Esta coincidencia facilita la validación de datos y el procesamiento de pagos.

Evita transferencias a personas fuera de tu núcleo familiar: No realices envíos de fondos o gasolina subsidiada a terceros que no estén registrados como parte de tu grupo familiar en el sistema. Estas acciones pueden generar alertas que afecten tu elegibilidad para recibir subsidios.

Mantén tus datos actualizados: Revisa y actualiza con frecuencia la información de tu perfil en el Sistema Patria, incluyendo datos personales, laborales y del núcleo familiar. Esto asegura que el sistema te tenga en cuenta en cada nuevo ciclo de asignación.

Quiénes son los beneficiarios del Bono Guerra Económica

El bono está dirigido a tres grupos principales: empleados activos del sector público que perciben Cestaticket, jubilados que ya no reciben este beneficio alimentario y pensionados registrados en el IVSS. Cada uno de ellos recibe un monto diferente, ajustado según la referencia cambiaria oficial del BCV.