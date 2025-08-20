El Sistema Patria tiene previsto activar una nueva ronda de subsidios hoy, miércoles 20 de agosto. Estas son asignaciones económicas están destinadas a diversos sectores de la población en Venezuela, incluyendo núcleos familiares, estudiantes y personas de la tercera edad. Si perteneces a este grupo, en la siguiente nota te vamos a contar todos los detalles para que sepas los montos de estos subsidios y cuál es el proceso a seguir para cobrarlos.

Ya comenzó la entrega del esperado Bono de Guerra Económica, correspondiente a agosto de 2025, un apoyo económico destinado exclusivamente a empleados públicos, jubilados y pensionados registrados en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

En este contexto, los beneficiarios serán informados sobre la acreditación de los pagos a través de mensajes enviados desde los números 3532 o 67373. Asimismo, podrán verificar la recepción de los estipendios utilizando la aplicación veMonedero.

El régimen de Nicolás Maduro inició el 14 de agosto la entrega del esperado Bono Contra la Guerra Económica, según informó la plataforma de Bonos Protectores Social Al Pueblo. Esta ayuda, distribuida a través del Sistema Patria, está dirigida principalmente a los adultos mayores, quienes recibirán montos específicos conforme a los registros históricos de pagos.

El beneficio económico alcanza un equivalente a 50 dólares indexados, lo que representa aproximadamente 6.700 bolívares, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El Bono Guerra Económica es uno de los más esperados por millones de venezolanos. | Foto: EFE

¿Cuál es el otro bono que se entrega en las próximas horas?

Se trata del subsidio denominado “Corresponsabilidad y Formación”, asignado a empleados de empresas estratégicas del Estado. En agosto de 2025 el monto fue fijado en 15.000 bolívares, equivalente a 112,35 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) al 13 de agosto. Este pago representó un aumento del 2,4 % frente al depósito de julio, cuando el beneficio fue de 14.640 bolívares (109,65 dólares), según recoge la plataforma.

El subsidio está dirigido únicamente a empleados de instituciones públicas registradas en el Sistema Patria. Para recibirlo, los beneficiarios deben pertenecer a la nómina de empresas estatales estratégicas, estar inscritos en la plataforma y cumplir con las asignaciones de sus cargos, que son supervisados de forma regular.

Cómo cobrar un bono

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Recomendaciones para no ser estafado al momento de cobrar un bono

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.