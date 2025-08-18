A poco de finalizar agosto 2025, el régimen que preside Nicolás Maduro viene desembolsando diversos bonos destinados exclusivamente a sectores de pobreza extrema y más vulnerables de la población en Venezuela. Este beneficio social representa una gran oportunidad para los ciudadanos, ya que con el dinero pueden cubrir ciertos pagos imprevistos a causa de la recesión que está pasando su economía en los últimos años. No obstante, para acceder a estos importantes beneficios sociales, el gobierno estableció que, a través del Sistema Patria, las personas reciban los estipendios sin ningún inconveniente y cumpliendo una serie de requerimientos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ BONOS SE PAGARÍAN DEL 18 AL 23 DE AGOSTO A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA?

Como es bien sabido, el Sistema Patria es considerado una plataforma virtual donde la población venezolana puede registrarse, a fin de acceder a servicios y beneficios que brinda el gobierno de Nicolás Maduro. Así, también destaca el Carnet de la Patria con un código QR único y personalizado para cada usuario. Por ello, en esta oportunidad, el régimen chavista anunció la posible activación de una serie de bonos entre el lunes 18 y el sábado 23 de agosto dirigidos a los jóvenes, adultos mayores, jubilados y trabajadores del sector público en Venezuela. Es importante mencionar que los montos pueden variar según el grupo al que estén dirigidos los subsidios.

Bono Chamba Juvenil: Para los jóvenes entre los 18 y 35 años (669,40 bolívares).

Para los jóvenes entre los 18 y 35 años (669,40 bolívares). Bono Somos Venezuela: Para los brigadistas desplegados en el territorio nacional (669,40 bolívares).

Para los brigadistas desplegados en el territorio nacional (669,40 bolívares). Ingreso de Guerra Económica: Para personal jubilado de la administración pública que no recibe Cestaticket, quienes cobrarán 112 dólares indexados equivalentes a 15.008 bolívares, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). Después, los pensionados del IVSS y Amor Mayor percibirán 50 dólares indexados o 6.700 bolívares.

Pasos para cobrar los bonos en el Sistema Patria