Todos los meses, a través del Sistema Patria, se otorga una serie de beneficios sociales gubernamentales a la población registrada con el Carnet de la Patria. Estos esperados estipendios representan de gran importancia para muchos, ya que les permite cubrir necesidades básicas del hogar o pagar ciertas deudas generadas por la crisis económica, social y política que atraviesa Venezuela. Pese a que diversas instituciones y gremios han señalado que la asignación de estos subsidios es insuficiente, el régimen de Nicolás Maduro anunció la activación de posibles bonos entre el 8 y el 14 de diciembre. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ BONOS SE PODRÍAN ACTIVAR ENTRE EL 8 Y 14 DE DICIEMBRE A TRAVÉS DEL SISTEMA PATRIA?

Con el objetivo de brindar ayuda económica a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. De esta manera, las autoridades locales han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a los venezolanos. Por otro lado, te presentamos los bonos que se activarían entre el lunes 8 y domingo 14 de diciembre, según medios locales:

Bono de Corresponsabilidad y Formación : Los trabajadores de la administración pública incorporados en nómina especial figuran entre los beneficiarios, con un pago que se estima superior a los 12 000 bolívares.

: Los trabajadores de la administración pública incorporados en nómina especial figuran entre los beneficiarios, con un pago que se estima superior a los 12 000 bolívares. Bono Beca Universitaria : Exclusivo para estudiantes universitarios, quienes esperan cobrar 1 485 bolívares.

: Exclusivo para estudiantes universitarios, quienes esperan cobrar 1 485 bolívares. Beca Enseñanza Media : Dirigida para estudiantes de bachillerato y se estima que reciban cerca de 990 bolívares.

: Dirigida para estudiantes de bachillerato y se estima que reciban cerca de 990 bolívares. Bono Amor Mayor : Para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS, quienes reciben 130 bolívares.

: Para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS, quienes reciben 130 bolívares. Bono Único Familiar: Estará activo del 3 al 10 de diciembre para los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad (3.705 bolívares).

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA PARA RECIBIR LOS BONOS EN VENEZUELA?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.

