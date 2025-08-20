Ya se inició la distribución del Bono de Guerra Económica correspondiente al mes de agosto de 2025. Este beneficio financiero está dirigido de manera exclusiva a trabajadores del sector público, así como a jubilados y pensionados inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Si perteneces a este grupo específico, a continuación te vamos a contar todos los detalles sobre la entrega de esta ayuda monetaria en Venezuela.

Desde el último lunes 18 de agosto, el Gobierno empezó a depositar el Bono de Guerra Económica correspondiente al mes en curso, destinado a jubilados del sector público. En esta nueva entrega, el monto acreditado alcanzó los 15.008,00 bolívares, superando la cifra otorgada en julio. El beneficio es canalizado por medio del sistema digital del Monedero Patria, plataforma desde la cual los beneficiarios pueden movilizar los fondos a sus cuentas bancarias para su uso personal.

Vale la pena recordar que, en el mes de julio, los jubilados percibieron un total de 12.880 bolívares, de acuerdo con la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela. En contraste, los pensionados recibieron 5.750 bolívares. Este reajuste mensual responde al esquema de indexación implementado por el Ejecutivo, una estrategia orientada a amortiguar los efectos de la inflación sobre los ingresos de quienes dependen de estos aportes.

Cómo se distribuirán los montos del Bono de Guerra Económica

Jubilados de la administración pública: alrededor de 112 dólares indexados.

Pensionados del IVSS y Amor Mayor: cerca de 50 dólares ajustados a la tasa oficial.

Trabajadores activos del sector público: un promedio de 120 dólares mensuales.

Los bonos representan una ayuda económica importante para gran parte de la población en Venezuela.

Cómo se les notificará a los beneficiarios sobre el bono

En ese marco, los beneficiarios recibirán notificaciones sobre la acreditación de los pagos mediante mensajes de texto enviados desde los números 3532 o 67373. Además, tendrán la posibilidad de confirmar el abono de los estipendios a través de la aplicación veMonedero, herramienta habilitada para la consulta y gestión de fondos dentro del Sistema Patria.

Cómo cobrar un bono

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Recomendaciones para no ser estafado al momento de cobrar un bono

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.