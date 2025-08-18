Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta básica familiar mostró un ligero aumento en los últimos meses, lo que solo permite cubrir ciertos productos esenciales. De hecho, la población ha manifestado que estos bonos son insuficientes para cubrir sus necesidades. A pesar de ello, el régimen que preside Nicolás Maduro anunció la activación del esperado Bono Guerra o Ingreso de Guerra Económica, que llegó con un ligero aumento en los pagos para los beneficiarios. De esta manera, trabajadores públicos y jubilados se han cuestionado sobre la cantidad que recibirán a través del Sistema Patria. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CANTIDAD RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DEL BONO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA?

Según la plataforma de Bonos Protectores Social Al Pueblo, el régimen de Nicolás Maduro empezó a partir de este 14 de agosto con la distribución del esperado Bono Contra la Guerra Económica, a través del Sistema Patria, para los trabajadores activos de la administración pública y jubilados públicos que cuenten con CestaTicket. En esta oportunidad, el estipendio tuvo un ligero incremento de 16,52 %, es decir, que se les asignó un monto de 16.080 bolívares o US$ 119,57, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

🚨 #AHORA: Inicia la entrega del #IngresoContraLaGuerraEconómica (agosto 2025) a través del #SistemaPatria enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro para los trabajadores activos y jubilados públicos que perciben Cesta Ticket.



✅ Monto en Bs. 16.080,00@BonosSocial #13Ago pic.twitter.com/USZlltAPrg — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) August 14, 2025

Asimismo, las autoridades locales instaron a la población a mantenerse informados de los canales oficiales para evitar posibles fraudes o estafas. Por otro lado, es importante mencionar que, el beneficio social llegará acompañado de un mensaje de texto con los números cortos 3532 o 67373, indicando el concepto y el monto exacto. Esta medida permitirá una transacción más segura, evitando diversos fraudes o estafas de terceras personas.

Pasos para cobrar los bonos en el Sistema Patria