En Venezuela, el acceso a la gasolina subsidiada se organiza mediante un cronograma semanal basado en el último dígito de la placa del vehículo. Esta política, implementada como mecanismo de control ante la limitada disponibilidad de combustible, establece los días específicos en los que los conductores pueden surtir a precio preferencial en las estaciones designadas para tal fin.

La asignación del cupo mensual de gasolina subsidiada se gestiona mediante el Sistema Patria. Para poder acceder a este beneficio, los usuarios deben contar con saldo disponible en su monedero digital, ya que el costo del combustible se descuenta directamente desde esa plataforma al momento de surtir.

Para realizar el pago del combustible subsidiado, está disponible el sistema BiopagoPDV, el cual funciona a través de la autenticación con huella dactilar. Este mecanismo no solo agiliza el proceso de compra, sino que también contribuye a reducir los tiempos de espera en las estaciones de servicio habilitadas en todo el territorio nacional.

¿Cómo consultar tu saldo de la gasolina subsidiada?

Los usuarios que quieran conocer el saldo de litros disponibles pueden enviar un mensaje de texto con las palabras SALDO o GASOLINA al número 3777. En cuestión de segundos, recibirán la información actualizada directamente en su teléfono móvil.

Los vehículos que tienen gasolina subsidiada en Venezuela de 1 al 7 de septiembre: qué requisitos deben cumplir

Lunes 1 de septiembre: Placas 5 y 6

Martes 2 de septiembre: Placas 7 y 8

Miércoles 3 de septiembre: Placas 9 y 0

Jueves 4 de septiembre: Placas 1 y 2

Viernes 5 de septiembre: Placas 3 y 4

Sábado 6 de septiembre: Placas 5 y 6

Domingo 7 de septiembre: Placas 7 y 8

¿Cuánto cuesta y cómo se pagaba la gasolina subsidiada?

El subsidio cubre el 95% del precio, por lo que llenar el cupo mensual de 120 litros cuesta alrededor de 150 bolívares, equivalentes a 3 dólares según la tasa oficial. El pago se debita automáticamente del saldo disponible en el Monedero Patria al activar el servicio de gasolina Premium en la plataforma. Este saldo puede provenir de bonos otorgados por el Gobierno o de transferencias desde cuentas bancarias nacionales.

Qué más debes saber sobre la gasolina subsidiada

Bajo el marco de las políticas públicas orientadas a la protección social, el Gobierno ha establecido que los conductores de vehículos particulares podrán acceder a un cupo mensual de hasta 120 litros de gasolina, mientras que los motociclistas cuentan con un límite de 60 litros. Esta medida no solo busca asegurar el acceso equitativo a un recurso esencial, sino también fortalecer el bienestar de las familias venezolanas frente a los desafíos actuales.