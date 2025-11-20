El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) reiteró a la población que para poder ingresar a cualquiera de sus oficinas es obligatorio respetar un conjunto de reglas relacionadas con la vestimenta y la seguridad. A través de sus plataformas digitales, la institución de Venezuela volvió a difundir estas indicaciones, cuyo propósito es asegurar un espacio controlado, organizado y adecuado para ofrecer una atención rápida y efectiva a quienes acuden a realizar trámites.

Elementos prohibidos para ingresar a las oficinas del SAIME

Armas blancas o de fuego.

Bebidas alcohólicas.

Pasamontañas.

Faldas cortas o shorts.

Lentes de sol y gorras.

Blusas con escote pronunciado.

Audífonos dentro del área de control.

Mira AQUÍ cuáles son las nuevas reglas de vestimenta que estableció SAIME para ingresar a sus oficinas

En cuanto a la vestimenta masculina, el Saime establece que quienes acudan a sus sedes deben presentarse con pantalones largos, ya sea de mezclilla o gabardina, acompañados de camisas o franelas con mangas. Asimismo, se sugiere no llevar gorras ni lentes oscuros en la cabeza, a fin de agilizar los procesos de verificación de identidad y asegurar un ingreso fluido a las áreas de atención.

En el caso de las mujeres, el Saime sugiere presentarse con pantalones largos o faldas que cubran al menos hasta la rodilla. También se solicita evitar blusas de tiras delgadas o con escotes muy marcados. Estas indicaciones tienen como finalidad preservar un ambiente adecuado y seguro dentro de las oficinas, además de prevenir que las personas sean retenidas en la entrada por no cumplir con las reglas de vestimenta establecidas.

VIDEO RECOMENDADO





Paso a paso para registrarte en la plataforma del SAIME

Ingresa a la página oficial del SAIME

Procede a darle clic a la opción “Crear cuenta”.

Lee y acepta los términos y condiciones que figuran en pantalla.

Completa todos los campos solicitados con tu información personal.

Tras el envío de datos completados, recibirás un código vía correo electrónico, que debes insertar donde te lo soliciten.

Finalmente, el SAIME cargará tus datos de manera automática para generar solicitudes como lo necesites, y luego solo deberás crear contraseña con la finalidad de activar cuenta.

El SAIME también es la entidad encargada de la emisión de pasaporte que llama la atención por ser el más costoso de América Latina, y puedes obtenerlo tramitando los denominados Ordinario o Habilitado mediante los cuales tienes la chance de identificarte en más de 100 países del mundo, y sin necesidad de mostrar visa.