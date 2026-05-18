Por Redacción EC

En Venezuela sigue activo el esquema de distribución de gasolina subsidiada dirigido a los conductores inscritos en la plataforma oficial y que mantienen actualizada su información personal y vehicular. El objetivo de este mecanismo es mejorar la organización en la venta de combustible y regular la afluencia en las estaciones de servicio. Para acceder al abastecimiento, los usuarios deben respetar un calendario semanal determinado por el número final de la placa de cada vehículo. De esta manera, a cada conductor se le asignan jornadas específicas para surtir gasolina, lo que contribuye a evitar aglomeraciones y a mantener un flujo más ordenado en los puntos de despacho. Con esta estrategia, las autoridades pretenden disminuir los tiempos de espera y agilizar el suministro en distintas zonas del territorio nacional. Asimismo, el sistema por turnos busca garantizar una entrega más equitativa del combustible subsidiado entre los ciudadanos registrados en el programa. Este modelo continúa siendo una de las medidas centrales implementadas por el Ejecutivo para gestionar el acceso a la gasolina frente a la elevada demanda que persiste en el país.