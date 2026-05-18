En Venezuela sigue activo el esquema de distribución de gasolina subsidiada dirigido a los conductores inscritos en la plataforma oficial y que mantienen actualizada su información personal y vehicular. El objetivo de este mecanismo es mejorar la organización en la venta de combustible y regular la afluencia en las estaciones de servicio. Para acceder al abastecimiento, los usuarios deben respetar un calendario semanal determinado por el número final de la placa de cada vehículo. De esta manera, a cada conductor se le asignan jornadas específicas para surtir gasolina, lo que contribuye a evitar aglomeraciones y a mantener un flujo más ordenado en los puntos de despacho. Con esta estrategia, las autoridades pretenden disminuir los tiempos de espera y agilizar el suministro en distintas zonas del territorio nacional. Asimismo, el sistema por turnos busca garantizar una entrega más equitativa del combustible subsidiado entre los ciudadanos registrados en el programa. Este modelo continúa siendo una de las medidas centrales implementadas por el Ejecutivo para gestionar el acceso a la gasolina frente a la elevada demanda que persiste en el país.

Mira AQUÍ el cronograma de distribución de gasolina subsidiada del 18 al 24 de mayo en Venezuela

-Lunes 18 de mayo: placas que terminan en 3 y 4

–Martes 19 de mayo: placas que terminan en 5 y 6

–Miércoles 20 de mayo: placas que terminan en 7 y 8

–Jueves 21 de mayo: placas que terminan en 9 y 0

–Viernes 22 de mayo: placas que terminan en 1 y 2

–Sábado 23 de mayo: placas que terminan en 3 y 4

–Domingo 24 de mayo: placas que terminan en 5 y 6

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.