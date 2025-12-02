El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) realizó en Maracay, estado Aragua, una jornada dedicada a atender a adultos mayores que necesitaban gestionar trámites relacionados con su pensión. La iniciativa tuvo como propósito agilizar los procedimientos y ofrecer atención directa a quienes requieren un acompañamiento más personalizado por parte del organismo en Venezuela.

Mira AQUÍ el IMPORTANTE mensaje del IVSS para pensionados y futuros beneficiarios en Venezuela

Personal del área de Prestaciones del IVSS recorrió diferentes zonas de Maracay con el fin de brindar atención directa a los adultos mayores. Gracias a esta acción itinerante, los ciudadanos pudieron obtener información precisa sobre los pasos, documentos y condiciones requeridas para gestionar correctamente su trámite de pensión.

Los adultos mayores tuvieron la oportunidad de resolver inquietudes, llenar la documentación correspondiente y obtener asesoría acerca de los requisitos indispensables para iniciar o renovar sus gestiones. Con ello, se buscó que sus procedimientos dentro del sistema de seguridad social fueran más eficientes y mejor organizados.

¿Qué más recomendó el IVSS?

El IVSS invita a las personas de la tercera edad a seguir sus plataformas oficiales para mantenerse al tanto de próximas actividades y servicios. De esta manera podrán conocer con anticipación los calendarios, puntos de atención y condiciones necesarias para recibir sus beneficios, asegurando un acceso adecuado y el buen funcionamiento de los programas de pensiones a nivel nacional.

VIDEO RECOMENDADO





¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.