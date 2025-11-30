A nivel nacional, millones son los venezolanos que acceden al cobro de diversos bonos otorgados por parte del Gobierno Bolivariano, y en esta oportunidad vamos a referirnos a quienes reciben este beneficio mensual con monto actualizado. De acuerdo a la información compartida, Sistema Patria se encarga de depositarle a sector particular de ciudadanos, lo referente al denominado “Cuadrantes de Paz” como asignación de noviembre 2025 que se pagará hasta la primera semana del mes de diciembre.

ESTE ES EL MONTO ACTUALIZADO QUE SE LE PAGA A BENEFICIARIOS DEL BONO “CUADRANTES DE PAZ” POR NOVIEMBRE 2025

Hoy son millones los jóvenes y adultos mayores que viven sobre la nación presidida por Nicolás Maduro, y gran porcentaje de ellos hacia el duodécimo mes del año, goza del privilegio de poder acceder al cobro regular de subvenciones como la dirigida a los “Cuadrantes de Paz” de manera periódica y escalonada.

Con respecto a dicha información, resulta importante destacar que el siguiente otorgamiento del mencionado bono, corresponde al mes de noviembre 2025, y continuará pagándose hasta la primera semana de diciembre contando con monto actualizado cuyo incremento asciende al 9% en comparación a lo otorgado en octubre.

El pago dirigido a los “Cuadrantes de Paz” que figuran representados por grupo específico de trabajadores del Estado venezolano, y realizado desde el viernes 28, hoy llega a los 18 mil bolívares que según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), bordea los $80 al tipo de cambio vigente.

A propósito de la entrega de dicha asignación económica programada para el mes de noviembre 2025, resulta importante destacar la relevancia que tiene el veMonedero como aplicativo creado con fines de retiro de prestaciones económicas acumuladas, y los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte de Sistema Patria a cada dispositivo móvil de la persona favorecida, con la finalidad de notificarla y así confirmarle los detalles entorno a depósito realizado hacia cuentas activas.

LOS 5 PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA RETIRAR EL MONTO ACTUALIZADO Y DIRIGIDO A LOS “CUADRANTES DE PAZ”

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

ESTA CANTIDAD DE BOLÍVARES PUEDEN COBRAR LOS JUBILADOS QUE SE BENEFICIAN CON EL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA”

Hoy son millones los jóvenes y adultos mayores que viven sobre la nación presidida por Nicolás Maduro, y gran porcentaje de ellos hacia el undécimo mes del año, gozan del privilegio de poder acceder al cobro regular de subvenciones como la mencionada líneas arriba que es depositada a 3 grupos especiales en particular.

Con respecto a dicha información, resulta importante destacar que el siguiente otorgamiento del denominado “Ingreso Contra La Guerra Económica”, es decir, el asociado al mes de noviembre 2025, se lleva a cabo al igual que durante periodo puntual correspondiente a octubre, y desde el viernes 14 en favor de trabajadores y funcionarios públicos, y asimismo jubilados que cobran cestatickets.

Pago del "Ingreso Contra La Guerra Económica" se produce también durante fechas puntuales del mes de noviembre, y desde el viernes 14 mediante un Sistema Patria que lo otorga a 3 grupos de beneficiarios en específico.

El nuevo monto que le corresponde a dicho personal venezolano y otros beneficiarios, hoy asciende a los 28 mil 080 bolívares equivalentes a los $118,75, según la tasa oficial del BCV, siendo la Bonificación de Fin de Año otro de los pagos que recibirán a partir de la misma fecha (4.680 Bs.).

A propósito del pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica” programado para noviembre 2025, resulta importante destacar la relevancia que tiene el veMonedero como el aplicativo creado con fines de retiro de prestaciones económicas acumuladas, y los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte de Sistema Patria a cada dispositivo móvil de la persona favorecida, con la finalidad de notificarla y así confirmarle los detalles entorno a depósito realizado hacia cuentas activas.