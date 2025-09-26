El personal administrativo y operativo del sector educativo en Venezuela ya viene recibiendo sus pagos. El último jueves 25 de septiembre se realizó el depósito correspondiente al cierre del mes, el cual incluye la segunda parte del salario y los beneficios de alimentación. Con este desembolso de bonos, se completa el cronograma de pagos estipulado para este mes, el cual te mostraremos a continuación.

MPPE fija fechas clave para pagos de septiembre: bono de guerra, quincenas y Cestaticket anunciados: montos y más

Durante septiembre, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) ejecutó su cronograma de pagos en varias etapas. La cancelación de la primera quincena comenzó el 10 de septiembre, seguida por el abono del Bono de Guerra para el personal activo y jubilado con Cestaticket, a partir del día 11. Posteriormente, el 16 de septiembre se inició el pago del mismo bono, pero dirigido exclusivamente a jubilados que no reciben el beneficio alimentario. A estos desembolsos se sumó el pago del Cestaticket, y finalmente, la segunda quincena, con la cual se cerró el ciclo de remuneraciones del mes.

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) contempla también la cancelación de beneficios al personal del sector universitario. En esta oportunidad, los pagos no se limitan al salario quincenal y los cestatickets, además incluyen:

Becas estudiantiles.

Servicios de guardería.

Otras bonificaciones específicas del sector académico.

Consejos para los trabajadores

Se recomienda a los trabajadores estar atentos a los movimientos diarios en sus cuentas para verificar los depósitos efectuados. Es fundamental contrastar los montos recibidos con lo establecido en el cronograma oficial de pagos. Asimismo, mantenerse al tanto de las próximas asignaciones y posibles bonos especiales permitirá una mejor planificación financiera.

Es necesario que sigas ciertas recomendaciones para cobrar el bono sin problemas o retrasos.

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.

¿Por qué no puedo cobrar el bono?

Es fundamental que los beneficiarios sepan que, si presentan dificultades para cobrar a través del Sistema Patria, los bonos se entregan directamente a cada persona. Las confirmaciones de pago llegan vía mensajes SMS al número 3532 o mediante notificaciones en la aplicación VeMonedero.

En caso de que se presenten demoras en la recepción del bono, una de las causas más comunes suele ser la falta de actualización de los datos personales. Por ello, se recomienda mantener al día la información registrada en la plataforma para evitar inconvenientes. Además, sigue estos consejos:

-Verifica que tu número de celular esté registrado exclusivamente a tu nombre en la plataforma.

-Usa el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en la entidad bancaria vinculada.

-Evita realizar transferencias a terceros que no formen parte de tu núcleo familiar.

-Mantén tus datos personales actualizados de manera constante en el Sistema Patria.