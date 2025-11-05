Los trabajadores del sector educativo en Venezuela están próximos a recibir los pagos correspondientes a noviembre de 2025, que incluyen diversos beneficios económicos y bonificaciones. Durante este mes, se cancelarán la primera y segunda quincena, el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket y la segunda parte del aguinaldo, alcanzando a docentes, administrativos, jubilados y obreros en todo el país.

El Gobierno también anunció la incorporación de nuevos incentivos destinados a reforzar los ingresos del personal educativo, sin importar su tipo de contrato. Con estos depósitos, se busca garantizar la continuidad de los pagos indexados y mantener el apoyo a la comunidad laboral del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). Descubre en esta nota cuáles son las fechas de pago, los montos actualizados y cómo descargar tu recibo.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS DE PAGO DEL MPPE EN NOVIEMBRE 2025?

El cronograma del Ministerio de Educación contempla varios desembolsos durante noviembre, distribuidos de la siguiente manera:

Primera quincena: corresponde al pago habitual del mes para todo el personal.

Bono de Guerra Económica y Cestaticket: se entregarán de forma conjunta a los trabajadores activos y jubilados del MPPE.

Segundo mes de aguinaldo: dirigido a los empleados del sector educativo, como parte del pago de fin de año.

Bono de Guerra para jubilados sin Cestaticket: beneficio especial para quienes ya no se encuentran en actividad laboral.

Segunda quincena: último pago regular del mes, que también incluirá el Cestaticket correspondiente.

Composición EC: Freepik / EFE

¿CUÁL ES EL MONTO DEL CESTATICKET Y EL BONO DE GUERRA EN NOVIEMBRE?

El presidente Nicolás Maduro ratificó que el Cestaticket se mantiene en 40 dólares, bajo el esquema de indexación automática que ajusta su valor según el tipo de cambio vigente. A este beneficio se suma el Bono de Guerra Económica, establecido en 120 dólares igualmente indexados.

Ambos aportes elevan el ingreso mensual del personal público a 160 dólares, con el propósito de reforzar la capacidad de compra de los trabajadores del sector educativo y compensar los efectos de la inflación, según informa el diario La República.

¿CÓMO DESCARGAR EL RECIBO DE PAGO DEL MPPE?

El MPPE dispone del portal Autogestión al Trabajador, donde los empleados pueden consultar y descargar su boleta de pago. Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial y seleccionar “Usuario certificado”. Iniciar sesión con la cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de la cuenta bancaria y el año de nacimiento. Acceder a la opción “Recibo de pago” y llenar el formulario. Presionar “Generar recibo de pago” para visualizar la boleta. Elegir “Descargar en formato PDF” para guardarla o imprimirla.

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE EL MPPE EN EL SISTEMA EDUCATIVO?

El Ministerio del Poder Popular para la Educación es la entidad encargada de formular, ejecutar y supervisar las políticas educativas en los niveles inicial, primaria, secundaria y especial. Entre sus principales funciones se encuentran:

Planificar y coordinar el sistema educativo nacional.

Asegurar una educación gratuita, inclusiva y de calidad.

Promover la participación de las comunidades en el proceso formativo.

Impulsar la investigación y la capacitación docente.

A través de estas acciones, el MPPE busca fortalecer la educación venezolana y mejorar las condiciones laborales de quienes integran el sector.