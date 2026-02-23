Por Redacción EC

En Venezuela permanece vigente un esquema para la entrega de gasolina a precio reducido, destinado a conductores que cumplan los requisitos del Ejecutivo y estén inscritos en el Sistema Patria. Bajo este sistema, quienes posean automóvil o motocicleta registrada pueden consultar un calendario semanal que indica qué terminaciones de placa tienen permitido abastecerse entre el 23 de febrero y el 1 de marzo.