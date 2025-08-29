¡No dejes pasar esta oportunidad! Activa este bono ahora en Venezuela y cierra agosto con un ingreso extra que te sorprenderá

En pleno 2025, millones de venezolanos continúan recibiendo apoyo económico en Venezuela a través de los llamados Bonos de la Patria, una política de asistencia implementada por el Gobierno de Nicolás Maduro. A través del Sistema Patria, se ejecuta el pago de diversos beneficios económicos, los cuales son acreditados progresivamente a distintos grupos de beneficiarios. Durante la primera quincena de agosto, estas asignaciones abarcan varios conceptos y están destinadas a respaldar a sectores específicos de la población.

En el marco de las asignaciones sociales del mes de agosto, el Sistema Patria informó que se activará próximamente un nuevo incentivo económico mediante la Billetera Patria. La cantidad a entregar superará los 9.000 bolívares y estará dirigido exclusivamente a personal estratégico en labores de protección civil, atención de emergencias y seguridad pública. Esta medida busca reconocer el compromiso de quienes desempeñan funciones esenciales para el resguardo y bienestar de la población.

El Bono Cuadrantes de Paz representa un reconocimiento económico que el Estado venezolano otorga de forma mensual a quienes velan por la seguridad y atención inmediata de la población. Dirigido exclusivamente a funcionarios policiales, bomberos y personal de Protección Civil, este aporte se actualiza conforme a los lineamientos del Sistema Patria. Más que una transferencia, este estipendio busca valorar el rol estratégico de estos trabajadores en la preservación del orden público y la respuesta ante emergencias.

En el pago más reciente, los beneficiarios percibieron un monto de 9.000 bolívares, que según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) equivale aproximadamente a 72 dólares. Esta cifra marca un incremento del 14,28% respecto al desembolso anterior de 7.875 bolívares, evidenciando un ajuste gradual que se espera mantenga su ritmo en los meses venideros.

¿Qué bonos activó el Sistema Patria en agosto?

Bono Único Familiar: De 1.890 bolívares.

De 1.890 bolívares. 100% Amor Mayor: De 130 bolívares.

De 130 bolívares. Beca Universitaria: De 708,80 bolívares.

De 708,80 bolívares. Corresponsabilidad y Formación: De 15.000 bolívares.

De 15.000 bolívares. Ingreso de Guerra Económica: De 16.080 bolívares.

De 16.080 bolívares. Somos Venezuela: De 708,80 bolívares el 18 de agosto.

De 708,80 bolívares el 18 de agosto. Ingreso de Guerra Económica: De 15.008 bolívares.

De 15.008 bolívares. Beca Enseñanza Media: De 472,50 bolívares.

De 472,50 bolívares. Ingreso de Guerra Económica: De 6.700,00 bolívares.

¿Cuáles son los pasos para retirar fondos en el Sistema Patria?

Accede a la plataforma del Sistema Patria ingresando tus datos de usuario. Dirígete al menú principal y selecciona la opción “Monedero”, luego haz clic en “Retiro de fondos”. Elige el monedero desde el cual deseas transferir, indica el monto y selecciona la cuenta bancaria de destino. Presiona el botón “Continuar” y confirma la operación haciendo clic en “Aceptar”. Espera a que el sistema procese la solicitud… ¡y listo! Los fondos estarán en camino a tu cuenta.

¿Por qué no puedo cobrar el bono?

Es fundamental que los beneficiarios sepan que, si presentan dificultades para cobrar a través del Sistema Patria, los bonos se entregan directamente a cada persona. Las confirmaciones de pago llegan vía mensajes SMS al número 3532 o mediante notificaciones en la aplicación VeMonedero.

En caso de que se presenten demoras en la recepción del bono, una de las causas más comunes suele ser la falta de actualización de los datos personales. Por ello, se recomienda mantener al día la información registrada en la plataforma para evitar inconvenientes. Además, sigue estos consejos:

-Verifica que tu número de celular esté registrado exclusivamente a tu nombre en la plataforma.

-Usa el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en la entidad bancaria vinculada.

-Evita realizar transferencias a terceros que no formen parte de tu núcleo familiar.

-Mantén tus datos personales actualizados de manera constante en el Sistema Patria.