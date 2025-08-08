En medio de la situación económica de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido desde hace más de una década la entrega de distintos bonos como apoyo directo a la población. Entre ellos destaca el Ingreso Contra la Guerra Económica, una ayuda que muchos venezolanos esperan cada mes. Para facilitar estos pagos, el Ejecutivo ha impulsado el uso de plataformas digitales que permiten acceder a los beneficios de forma rápida y segura.

Una de las herramientas clave en este proceso es VeMonedero, una aplicación desarrollada por el Banco de Venezuela que te permite no solo recibir los bonos, sino también hacer transferencias, pagar servicios y manejar tu dinero desde el teléfono.

Desde hace aproximadamente diez años, el gobierno chavista ha utilizado los recursos del Estado con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población. Para ello, ha puesto a su alcance diversas herramientas tecnológicas que permiten acceder de forma gratuita a distintos tipos de ayudas económicas. Entre estas se incluyen desde bonificaciones dirigidas tanto a pensionados como a empleados del sector público, hasta subsidios más específicos y focalizados.

En el contexto de los pagos de bonos correspondientes a agosto de 2025 en Venezuela, cobra especial relevancia la aplicación veMonedero. Esta plataforma fue desarrollada para facilitar el retiro de fondos acumulados, y también permite gestionar diversas transacciones, incluyendo reembolsos mediante el uso de un código QR.

¡No dejes que se te escape el bono! Así activas VeMonedero para cobrar más rápido el subsidio que te corresponde vía Sistema Patria

Instalación de la aplicación VeMonedero

Para contar con esta herramienta es necesario descargarla en el dispositivo móvil:

Ingresar a Google Play o App Store, según el sistema operativo. Buscar “VeMonedero” y confirmar que el desarrollador sea JMT ST C.A. Pulsar “Instalar” y esperar a que se complete la descarga.

Configuración paso a paso

Una vez instalado, el veMonedero debe conectarse al Monedero Patria siguiendo estos pasos:

Abrir el aplicativo y seleccionar la opción de vinculación. Escanear el código QR o introducir el “Usuario Patria”. Ingresar número de cédula y contraseña. Validar el código enviado por el sistema. Crear un PIN de seguridad para proteger la cuenta.

Retiro de fondos desde el Sistema Patria