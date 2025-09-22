¡No dejes que se te pase sin obtener su beneficio! Este es el bono que puedes reclamar HOY y tiene fecha límite de cobro en Sistema Patria

Miles de hogares en Venezuela continúan enfrentando serias dificultades económicas. Frente a este escenario, el Bono de Corresponsabilidad y Formación surge como una ayuda clave para los trabajadores del sector público inscritos en el Sistema Patria. Con septiembre ya en curso, crece la incertidumbre entre los beneficiarios que esperan con ansiedad la fecha exacta del depósito.

Este es el bono que puedes reclamar HOY y tiene fecha límite de cobro en Sistema Patria

El monto asignado para este bono es de 17.760 bolívares, cifra que equivale cerca de 109,71 dólares según la cotización oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV). Esta información fue difundida por los canales oficiales del Sistema Patria y sus aliados en redes sociales.

La distribución del bono será gradual y llegará exclusivamente a los usuarios que tengan su registro actualizado en la plataforma Patria. Los beneficiarios serán alertados mediante un SMS enviado desde los números 3532 o 67373, y podrán verificar el crédito ingresando a la aplicación veMonedero.

El bono se depositará en el monedero digital del Sistema Patria, aunque para recibirlo, los beneficiarios deben aprobarlo desde la opción “Protección Social”. Después de aceptar el monto, tendrán la posibilidad de transferirlo a sus cuentas bancarias. Este proceso debe realizarse dentro de un plazo máximo de 15 días.

Estos son TODOS los bonos que se podrán cobrar hoy en Venezuela, según Sistema Patria. (Foto: composición GEC)

¿Qué organismos reciben el Bono Corresponsabilidad y Formación? Descubre el monto exacto a cobrar y cómo acceder a él a través del Sistema Patria

Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC)

Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Ministerio de Energía Eléctrica (MPPEE)

Ministerio de Defensa (MPPD)

Cancillería

Presidencia, etc

Requisitos para recibir el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Estar formalmente registrados en el Sistema Patria.

Mantenerse activos en el MPPE.

Haber completado el curso de Formación de Docentes de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio.