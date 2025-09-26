A través del Sistema Patria, el Gobierno de Venezuela continúa con la distribución de los bonos económicos correspondientes al mes de septiembre de 2025. Estos aportes, actualizados en función del índice inflacionario, buscan brindar respaldo a los grupos más vulnerables frente a la persistente crisis económica que atraviesa el país. En este contexto, te contamos cuáles son los subsidios activos para este viernes 26 de septiembre.

¡No lo vas a creer! Estos bonos del Sistema Patria ya están activos para cobrar este viernes 26 de septiembre: montos y requisitos

Ingreso Contra la Guerra Económica. Este bono está destinado a los pensionados registrados en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Para el mes de septiembre de 2025, el monto asignado asciende a 7.800 bolívares, lo que equivale aproximadamente a 44,89 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Misión Robert Serra. Enfocada en jóvenes vinculados al desarrollo del motor socio-productivo del país, esta ayuda económica contempla un pago de 832 bolívares, equivalente a unos 4,78 dólares según el tipo de cambio oficial.

Es necesario cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a los bonos. (Foto: composición GEC)

¿Cómo saber que recibirás el bono?

Quienes resulten beneficiados serán informados mediante un SMS enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Como alternativa, también pueden comprobar si el depósito fue realizado accediendo a la app veMonedero o consultando su saldo en la plataforma de la billetera digital del Sistema Patria.

¿Por qué no puedo cobrar el bono?

Es fundamental que los beneficiarios sepan que, si presentan dificultades para cobrar a través del Sistema Patria, los bonos se entregan directamente a cada persona. Las confirmaciones de pago llegan vía mensajes SMS al número 3532 o mediante notificaciones en la aplicación VeMonedero.

En caso de que se presenten demoras en la recepción del bono, una de las causas más comunes suele ser la falta de actualización de los datos personales. Por ello, se recomienda mantener al día la información registrada en la plataforma para evitar inconvenientes. Además, sigue estos consejos:

-Verifica que tu número de celular esté registrado exclusivamente a tu nombre en la plataforma.

-Usa el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en la entidad bancaria vinculada.

-Evita realizar transferencias a terceros que no formen parte de tu núcleo familiar.

-Mantén tus datos personales actualizados de manera constante en el Sistema Patria.

Por qué es vital registrarse correctamente en el Sistema Patria

El registro en el Sistema Patria es indispensable para acceder a los subsidios que otorga el Gobierno. Este trámite se realiza en www.patria.org.ve, donde se debe seleccionar la opción “Usuario/contraseña” y luego “Regístrate” para comenzar.

El sistema pedirá datos básicos como número de cédula, teléfono móvil, sexo y fecha de nacimiento, además de la validación del número telefónico con un código. Posteriormente, se deben ingresar nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica y crear una contraseña segura antes de hacer clic en “Registrar”.

Tras confirmar el registro exitoso e iniciar sesión nuevamente con cédula, código de seguridad y clave, la cuenta en la Plataforma Patria quedará activa.