¡No pierdas la oportunidad! Estos son los bonos que puedes cobrar antes del 9 de agosto vía Sistema Patria en Venezuela

Durante la primera semana de agosto, el Gobierno venezolano activó una nueva entrega de ayudas económicas a través del Sistema Patria, dirigidas a sectores clave de la población. Esta medida busca mitigar el impacto de la crisis económica en los hogares más vulnerables del país y apoyar a estudiantes y adultos mayores con beneficios específicos.

Aunque las autoridades no han confirmado de manera oficial las fechas ni los montos definitivos, todo indica que se mantendrá el patrón de distribución utilizado en meses anteriores. Por ello, se estima que los pagos estarán disponibles hasta el próximo 9 de agosto. A continuación, te contamos cuáles son estos bonos.

¿CUÁLES SON LOS BONOS QUE PUEDES COBRAR HASTA EL 9 DE AGOSTO?

Bono 100% Amor Mayor: esta ayuda está destinada a personas mayores que no cuentan con pensión por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Se trata de un aporte económico que tiene como propósito aliviar la situación de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. El monto estimado para este beneficio ronda los 130 bolívares. Beca Universitaria: estudiantes inscritos en universidades o centros de educación superior pueden recibir este bono, siempre y cuando estén registrados en el Sistema Patria. Aunque el monto puede variar, se proyecta que supere los 607,50 bolívares, con el objetivo de respaldar sus necesidades académicas y personales. Beca de Enseñanza Media: este incentivo económico está dirigido a jóvenes que cursan la educación secundaria. Su finalidad es motivar la continuidad escolar y brindar apoyo a las familias con hijos en esta etapa educativa. El monto esperado es superior a los 405 bolívares.

Beca de Enseñanza Media.

¿CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO DE ESTOS BONOS?

Para acceder a cualquiera de estas ayudas, es indispensable estar registrado en la plataforma oficial del Sistema Patria. Los usuarios pueden ingresar a Patria.org.ve, donde tienen la posibilidad de revisar si han sido seleccionados para recibir algún bono. Allí mismo se notifican los pagos disponibles, se pueden consultar los montos y se facilita la gestión de cada beneficio.

Es fundamental mantener la información personal actualizada dentro del sistema, ya que este requisito influye en la asignación de los bonos. Además, es recomendable revisar con frecuencia la plataforma para no perder ninguna oportunidad de cobro, según explica la plataforma Meridiano.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos: