En todo el país, un gran número de venezolanos recibe distintos subsidios entregados por el Gobierno Bolivariano. En este caso, el enfoque está en los jubilados, quienes figuran entre los beneficiarios de un pago cuyo monto ha sido actualizado. Según la información difundida en Venezuela, es el Sistema Patria el encargado de transferir a los adultos mayores el aporte conocido como “Ingreso Contra la Guerra Económica”, beneficio que, en fechas específicas de noviembre, también se otorga a los trabajadores del sector público.

¿Qué más debes saber sobre el cobro de Bono Guerra Económica?

En la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro, millones de jóvenes y adultos mayores reciben cada mes distintos tipos de ayudas económicas. Una parte importante de la población, al llegar noviembre, cuenta con el beneficio de cobrar de manera habitual las subvenciones mencionadas anteriormente, destinadas a tres grupos específicos.

En relación con esta información, es clave señalar que el próximo pago del llamado “Ingreso Contra la Guerra Económica”, correspondiente a noviembre de 2025, se entregará bajo la misma modalidad aplicada en octubre. Desde el viernes 14, este aporte comenzó a distribuirse entre empleados públicos, funcionarios del Estado y jubilados que también perciben el beneficio de cestatickets.

El nuevo monto asignado a este grupo de trabajadores y demás beneficiarios alcanza 28.080 bolívares, equivalentes a 118,75 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Además, a partir de la misma fecha recibirán la Bonificación de Fin de Año, cuyo valor es de 4.680 bolívares.

En cuanto al pago del “Ingreso Contra la Guerra Económica” correspondiente a noviembre de 2025, es fundamental resaltar el papel del veMonedero, una herramienta diseñada para permitir el retiro de los fondos acumulados. También cobran relevancia los mensajes enviados por el Sistema Patria desde los números cortos 3532 o 67373, a través de los cuales se informa a cada usuario sobre la acreditación realizada y se confirma el depósito en las cuentas activas del beneficiario.

¿No sabes cómo cobrar el Bono Guerra Económica en noviembre? Sigue estos pasos y accede al beneficio vía Sistema Patria

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

¿No te llegan los bonos? Tal vez estás cometiendo alguno de estos errores: soluciónalos AQUÍ

Para asegurar un uso eficiente y seguro del Sistema Patria, es fundamental que los usuarios tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantén un solo número telefónico registrado en tu cuenta Patria, ya que es el canal principal de notificación y verificación.

Actualiza tu información personal con regularidad, incluyendo tu dirección de correo electrónico y condición laboral.

No transfieras tu cupo de gasolina subsidiada a otras personas, ya que es un beneficio personal e intransferible.

Responde oportunamente las encuestas relacionadas con servicios públicos, alimentación y distribución de productos CLAP, ya que influyen en los beneficios que podrías recibir.

Utiliza la plataforma para pagar servicios esenciales, como agua, telecomunicaciones y electricidad, de forma rápida y directa.

Cambia tu contraseña de acceso cada 180 días para reforzar la seguridad de tu cuenta y evitar el acceso no autorizado.

Escanea tu Carnet de la Patria con frecuencia, lo cual puede incrementar tus posibilidades de recibir asignaciones de bonos.

Números de asistencia en Plataforma Patria

3532: Este número brinda información general y permite solventar inquietudes sobre el funcionamiento de la plataforma.

67373: Puedes realizar consultas sobre la entrega de los bonos y otros servicios que ofrece Patria.

3777: Sirve para corroborar la asignación mensual del cupo de gasolina y saber la cantidad de litros restantes.