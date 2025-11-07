En este mes de noviembre, el Sistema Patria comenzó a entregar nuevos subsidios, lo que despertó gran interés entre los ciudadanos de Venezuela. Estas ayudas económicas están orientadas a distintos grupos de la población, con el propósito de ofrecer apoyo frente a las diferentes situaciones económicas del país. Sin embargo, algunos beneficiarios podrían no haber recibido el pago esperado debido a inconvenientes técnicos, fallas operativas o falta de actualización en sus datos dentro de la plataforma. En las siguientes líneas te explicaremos cuáles son los posibles errores que podrías estar cometiendo sin darte cuenta.

¿No te llegan los bonos? Tal vez estás cometiendo alguno de estos errores: soluciónalos AQUÍ y cobra los subsidios de hoy, viernes 7 de noviembre

Para asegurar un uso eficiente y seguro del Sistema Patria, es fundamental que los usuarios tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantén un solo número telefónico registrado en tu cuenta Patria, ya que es el canal principal de notificación y verificación.

Actualiza tu información personal con regularidad, incluyendo tu dirección de correo electrónico y condición laboral.

No transfieras tu cupo de gasolina subsidiada a otras personas, ya que es un beneficio personal e intransferible.

Responde oportunamente las encuestas relacionadas con servicios públicos, alimentación y distribución de productos CLAP, ya que influyen en los beneficios que podrías recibir.

Utiliza la plataforma para pagar servicios esenciales, como agua, telecomunicaciones y electricidad, de forma rápida y directa.

Cambia tu contraseña de acceso cada 180 días para reforzar la seguridad de tu cuenta y evitar el acceso no autorizado.

Escanea tu Carnet de la Patria con frecuencia, lo cual puede incrementar tus posibilidades de recibir asignaciones de bonos.

Números de asistencia en Plataforma Patria

3532: Este número brinda información general y permite solventar inquietudes sobre el funcionamiento de la plataforma.

67373: Puedes realizar consultas sobre la entrega de los bonos y otros servicios que ofrece Patria.

3777: Sirve para corroborar la asignación mensual del cupo de gasolina y saber la cantidad de litros restantes.

Qué es el Sistema Patria

El Sistema Patria es una plataforma digital creada por el gobierno de Venezuela, con el objetivo de organizar y facilitar la distribución de beneficios sociales y subsidios a la población. Fue implementado en 2017 como parte de una estrategia para mejorar la gestión de programas sociales, especialmente en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

A través del sitio web www.patria.org.ve, los ciudadanos pueden registrarse y acceder a distintos servicios, como bonos especiales, asignaciones familiares, subsidios de gasolina, pensiones, entre otros. Para ello, deben completar un perfil con datos personales, laborales, de salud y situación socioeconómica. La plataforma también se ha vinculado con el uso del Carnet de la Patria, un documento de identificación implementado previamente por el gobierno.