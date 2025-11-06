¡No te lo pierdas! Este 8 de noviembre hay entrega gratuita de DNI electrónico: descubre quiénes pueden aprovecharlo y dónde

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), junto con las municipalidades, sigue impulsando campañas destinadas a facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, con especial atención a los grupos más vulnerables y con el objetivo de reducir brechas de cobertura a nivel nacional. En este marco, el 8 de noviembre se habilitan jornadas especiales de entrega, durante las cuales los ciudadanos podrán acceder a diversos servicios y, finalmente, obtener su cédula biométrica de manera gratuita.

Las actividades organizadas por las municipalidades, con el respaldo del RENIEC, representan una oportunidad valiosa para las comunidades, especialmente para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, al permitirles obtener o renovar gratuitamente su cédula biométrica.

Tras 10 meses de colaboración estratégica entre el RENIEC y las comunas participantes, se mantienen las campañas itinerantes para la emisión gratuita del DNI electrónico, que incluye hasta 64 elementos de seguridad. La próxima jornada se realizará el sábado 8 de noviembre, ofreciendo a la ciudadanía todos los servicios necesarios para completar el trámite sin costo alguno.

Municipalidad Distrital de San Bartolo

- Horario: De 9.30 a.m. a 1 de la tarde

- Lugar: Boulevard del Mercado

- Requisitos:

Si requieres cambio de domicilio, acércate a dicha dirección junto a copia de recibo de agua y/o luz.

Si requieres cambio de estado civil, acércate a dicha dirección junto a partida de nacimiento como casado, acta de matrimonio y defunción como viudo, y acta de matrimonio con la anotación al margen de la disolución del vínculo como divorciado.

En relación a esta campaña itinerante programada para el sábado 8 de noviembre de 9.30 a.m. a 1 p.m., resulta importante destacar con respecto a los servicios ofrecidos y vinculados a la obtención gratuita de DNIe, que los vecinos de San Bartolo podrán llevar a cabo los siguientes trámites durante solamente dicha fecha:

Emisión de DNIe para niños y adolescentes entre 0 y 17 años.

Emisión de DNIe para adultos mayores de 60 años.

Cambio de domicilio.

Actualización de estado civil.

Renovación o cambio de DNI.

Otros trámites documentarios relacionados.

Como parte de esta iniciativa, el RENIEC ha dado a conocer una lista de precios promocionales vigente durante noviembre de 2025, con el fin de facilitar el acceso a este documento moderno, más seguro y con mayores funcionalidades tecnológicas.

Con la intención de acercar a los ciudadanos al uso del DNI electrónico, el RENIEC ha puesto en marcha una nueva campaña nacional que busca facilitar el cambio hacia este documento de identidad digital. Como parte de la iniciativa, se ofrece el DNIe a un costo especial, pensado para motivar a más peruanos a actualizar su cédula tradicional por una versión más segura y moderna.

El beneficio estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, brindando un amplio margen para que las personas que cumplan con los requisitos establecidos realicen el trámite sin contratiempos. Con esta medida, el organismo busca no solo optimizar los procesos de identificación, sino también impulsar una ciudadanía más conectada y digitalmente preparada.

A través de un video informativo difundido en sus canales oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una promoción especial dirigida a quienes gestionen por primera vez el DNI electrónico. Según informó la entidad, los ciudadanos podrán obtener este documento pagando solo 30 soles, lo que convierte la actualización en una oportunidad accesible para todos.

¿Qué más debes saber sobre este proceso?

Además, los ciudadanos que previamente hayan pagado por algún trámite del DNI azul podrán aprovechar esta ocasión para actualizar su identificación al DNI electrónico. Esta promoción está dirigida exclusivamente a quienes realicen la migración al nuevo documento por primera vez, y el proceso requiere presencia física, ya que se capturarán todos los datos biométricos necesarios para garantizar la seguridad y autenticidad del registro.