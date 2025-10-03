Octubre de 2025 avanza con la continuidad de las asignaciones económicas del Sistema Patria, canalizadas a través de la plataforma digital veMonedero en Venezuela. Estas ayudas permiten a miles de hogares venezolanos cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y servicios esenciales. Siguiendo su cronograma habitual, los bonos se liberan de manera progresiva y directa, siendo confirmados a los beneficiarios por medio de mensajes de texto enviados desde los canales oficiales.

¡No te quedes sin cobrar! Estos son los bonos que se activarán en las próximas horas este viernes 3 de octubre vía Sistema Patria

Ingreso contra la Guerra Económica : Dirigido a trabajadores del sector público, jubilados y pensionados afiliados al IVSS, como apoyo ante la situación económica actual.

: Dirigido a trabajadores del sector público, jubilados y pensionados afiliados al IVSS, como apoyo ante la situación económica actual. Bonos Familiar y Complementario Único : Otorgados a familias registradas en programas sociales como Parto Humanizado , Lactancia Materna y 100% Escolaridad , con el objetivo de respaldar el bienestar familiar.

: Otorgados a familias registradas en programas sociales como , y , con el objetivo de respaldar el bienestar familiar. Bonos Chamba Juvenil y Somos Venezuela : Enfocados en jóvenes y participantes activos de las misiones sociales, promoviendo su inclusión productiva y social.

: Enfocados en jóvenes y participantes activos de las misiones sociales, promoviendo su inclusión productiva y social. Apoyos a Cultores Populares y Cuadrantes de Paz: Dirigidos a trabajadores del ámbito cultural y a personal vinculado a la seguridad ciudadana en sus respectivas comunidades.

Son varios los subsidios que están próximos a activarse en las próximas horas en Venezuela.

Cómo saber si eres beneficiaron de un bono

Los beneficiarios son avisados mediante un mensaje de texto enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Este aviso confirma que el depósito ya fue realizado en la billetera digital veMonedero, según explica la plataforma Meridiano.

Cómo cobrar un bono vía Sistema Patria

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Cada beneficiario cuenta con un período máximo de 15 días para confirmar el subsidio dentro de la plataforma. Pasado este tiempo, el monto no aceptado podría no ser acreditado.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.