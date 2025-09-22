En Venezuela, una gran parte de la población cuenta con apoyo financiero del Gobierno Bolivariano, especialmente quienes están relacionados con un recurso fundamental: los derivados del petróleo. En este marco, el subsidio estatal para la gasolina, administrado mediante el Sistema Patria, continúa activo y favorece a usuarios en todo el país. A continuación, te contamos cuál es el calendario del 22 al 28 de septiembre.

¡No te quedes sin este beneficio! Así es el cronograma de la gasolina subsidiada en Venezuela del 22 al 28 de septiembre

Lunes 22 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Martes 23 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 24 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 25 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 26 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 27 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 28 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Requisitos para acceder a la gasolina subsidiada

A través del denominado PDVSA estatal, hoy quienes acceden a este privilegio conforman esquema de reparto anunciado en 2020 mediante una actualización de precio y cantidad de litros mensuales relacionados a otorgamiento de prestación económica directa.

Es necesario cumplir con ciertos requisitos para acceder a este beneficio en Venezuela. (Foto: difusión)

Este Sistema de Protección de la Gasolina dirigido a dueños y/o conductores venezolanos de autos y motos, y cuyo saldo positivo asciende al menos a los 25,20 bolívares, tiene por objetivo la asignación de cupos de subsidio al consumidor con la finalidad de cubrir gastos por abastecimiento de combustible en estaciones de servicio ubicados a nivel nacional.

Considerando estas precisiones más el costo actual de dicho combustible, y ascendente a los 5 mil Bs. que puedes canjear única y solo electrónicamente mediante BiopagoPDV, te contamos que el beneficio económico entregado oficialmente a través de cronograma de distribución, llega a los 120 litros para autos y 60 para motos de manera mensual.

Cómo recargar mi Monedero Patria

En caso de no disponer de saldo suficiente, es posible transferir fondos desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en Venezuela. Para ello, es necesario registrar la cuenta habilitada del Banco Central de Venezuela destinada a recargas y efectuar la transferencia conforme a las instrucciones establecidas. En la mayoría de las operaciones, el dinero se acredita de forma inmediata.

Cuál sería el nuevo precio internacional de la gasolina

A falta de oficialización por parte del Gobierno Bolivariano mediante el PDVSA, el aumento del precio internacional de la gasolina, termina pareciendo un hecho si tomamos en consideración las coincidentes publicaciones que vienen realizando conductores del país reportando puntualmente detalles entorno al incremento de tarifa hasta los $0,75.

Con respecto a ello, resulta importante destacar que Bloomberg como medio especializado, hoy profundiza sobre el tema en cuestión recogiendo la opinión y el conocimiento de expertos que confirman que el régimen chavista tiene la intención de incrementar un 0,25 dólares el monto base por litros, y aplicarlo hacia todas las ciudades del país.