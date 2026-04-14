En Venezuela continúa vigente un modelo administrado por el Estado para la venta de gasolina con subsidio, el cual está dirigido únicamente a los conductores registrados en el sistema oficial y con información actualizada. Formar parte de este padrón es un requisito indispensable para acceder al beneficio. El abastecimiento se organiza mediante un esquema rotativo semanal que toma en cuenta el último dígito de la placa del vehículo. A partir de este criterio, se establece un día específico para que cada usuario pueda acudir a surtir combustible, lo que permite ordenar mejor el flujo de atención. Esta modalidad contribuye a evitar la congestión en las estaciones de servicio y disminuye los tiempos de espera, ya que distribuye la demanda de manera progresiva durante la semana. Asimismo, favorece una atención más eficiente en los puntos de despacho. En conjunto, este sistema permite una distribución más equilibrada del combustible, mejora la supervisión del proceso y asegura que el subsidio llegue a quienes cumplen con las condiciones establecidas.

¡No te quedes sin gasolina! Mira quienes pueden acceder a este beneficio, según el calendario en Venezuela para este martes 14 de abril

Martes 14 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 15 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 16 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 17 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 18 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 19 de abril: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.