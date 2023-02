Nuevo Bono Especial de febrero: cómo saber si soy beneficiario y cuándo lo pagan

En Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció la entrega del primer bono especial de febrero 2023. Este subsidio es uno de los muchos que son brindados por el Sistema Patria y que tiene como finalidad darle un apoyo económico a las personas del país caribeño.

Por ello, acá podrás verificar cuándo te corresponde el beneficio que entrega el gobierno venezolano a sus ciudadanos.

¿CÓMO SÉ SI ME CORRESPONDE EL BONO ESPECIAL FEBRERO?

Como es usual con la mayoría de bonos en Venezuela, el Sistema Patria estará enviando un mensaje de texto a los ciudadanos que sean seleccionados para cobrar el bono especial de febrero.

¿CUÁNDO SE ENTREGARÁ EL BONO ESPECIAL FEBRERO?

Hasta la actualidad, no hay una fecha establecida para el cobro del primer bono especial de este mes. No obstante, se estima que el pago del beneficio sea en quincena de febrero. Asimismo, todavía no se sabe el monto que se brindará a los ciudadanos venezolanos.

¿QUÉ BENEFICIOS SERÁN BRINDADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO EN VENEZUELA?

A pesar de que aún no hay confirmación oficial por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, estos son algunos de los beneficios que se brindarán en el mes de febrero:

Hogares de la Patria

100 % Amor Mayor

100 % Escolaridad

Bono Dr. José Gregorio Hernández

Bono Lactancia Materna

Bono Parto Humanizado

Bono Economía Familiar

Primer Bono Especial de febrero

Segundo Bono Especial de febrero

Chamba Juvenil

Bono Enseñanza Media

Bono Beca Universitaria

Bono Corresponsabilidad y Formación

Bono Premios Tuiteros.

¿POR QUÉ NO PUEDO RECIBIR LOS BONOS DE LA PATRIA?

Si has tenido problemas al momento de cobrar alguno de los bonos, es probable que no estés cumpliendo con alguno de los siguientes puntos que te deatallaremos a continuación:

Evita registrar tu número de teléfono en dos o más usuarios del Sistema Patria.

Verifica que el mismo número que estés usando se encuentre afiliado en tu cuenta bancaria.

Realiza transferencias de fondos o de gasolina subsidiada únicamente a personas registradas y verificadas como miembros de tu núcleo familiar en la Plataforma.

Actualiza constantemente la información de tu perfil para evitar que el sistema piense que te encuentras inactivo.

No obstante, la mayoría de usuarios de Patria han denunciado que, pese a que tengan todos estos requisitos, continúan sin obtener los beneficios por la página web. De esta manera, se estima que el Régimen de Maduro brinde otra alternativa de solución.